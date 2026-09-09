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Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255624
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
710

Описание товара Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный

Сетевые фильтры и удлинители Most представляют собой надежное и удобное решение для подключения множества устройств к электросети. Этот удлинитель/сетевой фильтр от бренда Most, произведенный в России, оснащен шестью розетками, что позволяет удобно подключать сразу несколько приборов. Сетевой фильтр выполнен в классическом белом цвете и имеет длину шнура 2 метра, что обеспечивает гибкость в размещении на рабочем месте или в домашней обстановке. Устройство поддерживает евровилку (тип F) и евророзетки (тип F), гарантируя совместимость с большинством современных электроприборов. Особое внимание стоит уделить безопасности: удлинитель оснащен защитой от короткого замыкания, предохранителем и индикатором включения, что позволяет своевременно определить наличие питания и предотвратить возможные перегрузки. Заземление предусмотрено для пяти из шести розеток, что служит дополнительной защитой для подключаемых устройств. Максимальный ток нагрузки, который может выдерживать это устройство, составляет 10 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт. Эти характеристики делают удлинитель идеальным выбором как для бытового, так и для профессионального использования. Отсутствие USB портов компенсируется высокой надежностью и функциональностью устройства.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Most представляют собой надежное и удобное решение для подключения множества устройств к электросети. Этот удлинитель/сетевой фильтр от бренда Most, произведенный в России, оснащен шестью розетками, что позволяет удобно подключать сразу несколько приборов. Сетевой фильтр выполнен в классическом белом цвете и имеет длину шнура 2 метра, что обеспечивает гибкость в размещении на рабочем месте или в домашней обстановке. Устройство поддерживает евровилку (тип F) и евророзетки (тип F), гарантируя совместимость с большинством современных электроприборов. Особое внимание стоит уделить безопасности: удлинитель оснащен защитой от короткого замыкания, предохранителем и индикатором включения, что позволяет своевременно определить наличие питания и предотвратить возможные перегрузки. Заземление предусмотрено для пяти из шести розеток, что служит дополнительной защитой для подключаемых устройств. Максимальный ток нагрузки, который может выдерживать это устройство, составляет 10 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт. Эти характеристики делают удлинитель идеальным выбором как для бытового, так и для профессионального использования. Отсутствие USB портов компенсируется высокой надежностью и функциональностью устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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