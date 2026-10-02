Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%700 руб. 900 руб.
В наличии
Код товара: 365680
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
700 руб. -22%
900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х4
Вес, г.
420
Описание товара Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)
Удлинитель 4р 16А 3м с выключателем и заземлением Гарнизон ELB-G4-W-3 прост и легок в применении. Оснащен удобным выключателем с подсветкой, четырьмя розеточными гнездами, заземлением и гибким проводом с надежной изоляцией, который отличается устойчивостью к изломам. Для удобного использования в конструкции колодки есть возможность крепления к вертикальным поверхностям.
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Удлинитель 4р 16А 3м с выключателем и заземлением Гарнизон ELB-G4-W-3 прост и легок в применении. Оснащен удобным выключателем с подсветкой, четырьмя розеточными гнездами, заземлением и гибким проводом с надежной изоляцией, который отличается устойчивостью к изломам. Для удобного использования в конструкции колодки есть возможность крепления к вертикальным поверхностям.
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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