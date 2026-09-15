Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W
Сетевой фильтр Garnizon SKT-1-CU2-W - это надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает защиту вашей техники от скачков напряжения и перегрузок. Одной из ключевых особенностей данного фильтра является наличие трех USB портов. Это позволяет одновременно заряжать несколько устройств, экономя ваше время и пространство. Фильтр оснащен адаптером, что делает его удобным для использования в любом месте. Вам не придется беспокоиться о том, что у вас нет подходящего адаптера для вашей техники. Номинальная сила тока составляет 16.0, а максимальная нагрузка - 4000.0. Это гарантирует, что ваш прибор будет работать стабильно и без перебоев. Сетевой фильтр Garnizon SKT-1-CU2-W выполнен в стильном белом цвете, который легко впишется в любой интерьер.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 740 руб. 900 руб.185 руб. в СплитУдлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)
-
В наличииЦена 740 руб. 940 руб.185 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP5B-550 5S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK
-
В наличииЦена 740 руб. 880 руб.185 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP6B-550 6S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK
-
В наличииЦена 740 руб. 1 160 руб.185 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m Black PF_C...
-
В наличииЦена 780 руб. 810 руб.195 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 810 руб. 1 040 руб.203 руб. в СплитСетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (9975...
-
В наличииЦена 960 руб. 1 260 руб.240 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W