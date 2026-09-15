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Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016

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Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 1
Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 2
Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 3
Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 4
Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 1
  • Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 2
  • Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 3
  • Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 4
  • Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
810 руб.  1 040 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016
810 руб. -22%
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016

Сетевой фильтр-удлинитель SVEN Optima призван обеспечить стабильное и качественное питание различных устройств. Шести универсальных розеток формата CEE 7/4 с заземлением хватит для решения большинства задач, при этом они отлично удерживают как российские, так и европейские вилки. Особое внимание традиционно уделено безопасности. За сохранность самого фильтра-удлинителя и подключенных к нему приборов ответственны варисторная защита от перегрузок и термоконтроль, способные выдержать любые неполадки в питающей сети, а также обеспечить защиту от высоковольтных разрядов. Специальные шторки внутри розеток не допускают попадания посторонних предметов в разъем, что будет особенно полезно при использовании в одном помещении с детьми и домашними животными. Ну и, конечно, прибор абсолютно пожаробезопасен и защищен от физических воздействий благодаря корпусу из ударопрочного и негорючего ABS-пластика.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель SVEN Optima призван обеспечить стабильное и качественное питание различных устройств. Шести универсальных розеток формата CEE 7/4 с заземлением хватит для решения большинства задач, при этом они отлично удерживают как российские, так и европейские вилки. Особое внимание традиционно уделено безопасности. За сохранность самого фильтра-удлинителя и подключенных к нему приборов ответственны варисторная защита от перегрузок и термоконтроль, способные выдержать любые неполадки в питающей сети, а также обеспечить защиту от высоковольтных разрядов. Специальные шторки внутри розеток не допускают попадания посторонних предметов в разъем, что будет особенно полезно при использовании в одном помещении с детьми и домашними животными. Ну и, конечно, прибор абсолютно пожаробезопасен и защищен от физических воздействий благодаря корпусу из ударопрочного и негорючего ABS-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 810 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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