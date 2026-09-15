Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016
Сетевой фильтр-удлинитель SVEN Optima призван обеспечить стабильное и качественное питание различных устройств. Шести универсальных розеток формата CEE 7/4 с заземлением хватит для решения большинства задач, при этом они отлично удерживают как российские, так и европейские вилки. Особое внимание традиционно уделено безопасности. За сохранность самого фильтра-удлинителя и подключенных к нему приборов ответственны варисторная защита от перегрузок и термоконтроль, способные выдержать любые неполадки в питающей сети, а также обеспечить защиту от высоковольтных разрядов. Специальные шторки внутри розеток не допускают попадания посторонних предметов в разъем, что будет особенно полезно при использовании в одном помещении с детьми и домашними животными. Ну и, конечно, прибор абсолютно пожаробезопасен и защищен от физических воздействий благодаря корпусу из ударопрочного и негорючего ABS-пластика.
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