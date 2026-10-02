Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
760 руб.  900 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый
760 руб. -16%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
520

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый

Удлинитель Buro BU-PS5 предназначен для одновременного подключения пяти устройств. Он имеет заземление, которое предотвращает поражение пользователя током при случайной утечке.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель Buro BU-PS5 предназначен для одновременного подключения пяти устройств. Он имеет заземление, которое предотвращает поражение пользователя током при случайной утечке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...