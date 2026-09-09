Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный
Сетевые фильтры и удлинители бренда Most представляют собой надежное и функциональное решение для подключения электрических приборов. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и продуманный дизайн. Данная модель удлинителя/сетевого фильтра оснащена десятью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать одновременно несколько устройств. Шесть из них оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту и безопасность использования. Удлинитель выполнен в стильном черном цвете и имеет длину шнура 2 метра, что предоставляет свободное расположение удаленных от розетки приборов. Входная вилка также соответствует типу F (евровилка), что делает его универсальным решением для большинства бытовых устройств. Для обеспечения безопасности в устройство встроен предохранитель, который срабатывает в случае перегрузки сети. Также имеется защита от короткого замыкания, что минимизирует риск повреждений подключенного оборудования. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а общая мощность подключенной нагрузки — до 2200 Вт. Данный сетевой фильтр-удлинитель от Most — это оптимальное сочетание надежности, безопасности и функциональности, которое отлично подойдет для дома и офиса.
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