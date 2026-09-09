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Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 8
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 9
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 10
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 11
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 12
Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
10
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 8
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 9
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 10
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 11
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 12
  • Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255633
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
10
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
720

Описание товара Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный

Сетевые фильтры и удлинители бренда Most представляют собой надежное и функциональное решение для подключения электрических приборов. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и продуманный дизайн. Данная модель удлинителя/сетевого фильтра оснащена десятью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать одновременно несколько устройств. Шесть из них оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту и безопасность использования. Удлинитель выполнен в стильном черном цвете и имеет длину шнура 2 метра, что предоставляет свободное расположение удаленных от розетки приборов. Входная вилка также соответствует типу F (евровилка), что делает его универсальным решением для большинства бытовых устройств. Для обеспечения безопасности в устройство встроен предохранитель, который срабатывает в случае перегрузки сети. Также имеется защита от короткого замыкания, что минимизирует риск повреждений подключенного оборудования. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а общая мощность подключенной нагрузки — до 2200 Вт. Данный сетевой фильтр-удлинитель от Most — это оптимальное сочетание надежности, безопасности и функциональности, которое отлично подойдет для дома и офиса.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
10
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители бренда Most представляют собой надежное и функциональное решение для подключения электрических приборов. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и продуманный дизайн. Данная модель удлинителя/сетевого фильтра оснащена десятью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать одновременно несколько устройств. Шесть из них оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту и безопасность использования. Удлинитель выполнен в стильном черном цвете и имеет длину шнура 2 метра, что предоставляет свободное расположение удаленных от розетки приборов. Входная вилка также соответствует типу F (евровилка), что делает его универсальным решением для большинства бытовых устройств. Для обеспечения безопасности в устройство встроен предохранитель, который срабатывает в случае перегрузки сети. Также имеется защита от короткого замыкания, что минимизирует риск повреждений подключенного оборудования. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а общая мощность подключенной нагрузки — до 2200 Вт. Данный сетевой фильтр-удлинитель от Most — это оптимальное сочетание надежности, безопасности и функциональности, которое отлично подойдет для дома и офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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