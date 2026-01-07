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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный

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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 2
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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 4
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 5
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 6
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255725
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х15х6
Вес, г.
300

Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный

Представляем вам сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное решение для обеспечения электрической безопасности вашей техники. Этот продукт российского производства объединяет в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, гарантируя защиту от короткого замыкания и надежное заземление для всех подключенных устройств. Основные характеристики: - Общее количество розеток: 4, каждая из которых оснащена заземлением, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. - Длина шнура составляет 1,8 метра, что позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. - Модель оснащена евровилкой и еврозаземленными розетками типа F, идеально подходящими для использования в европейских странах. - Черный цвет устройства не только универсален, но и придает ему стильный и современный внешний вид. - Встроенный предохранитель защищает ваши устройства от перегрузок, а индикатор включения позволяет всегда знать, функционирует ли устройство. - Возможность крепления на стену обеспечивает удобство использования и экономию пространства. - Максимальный ток нагрузки составляет 15 А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевые фильтры Pilot — это идеальный баланс функциональности и безопасности, созданный для защиты вашей бытовой техники и электронной аппаратуры на высочайшем уровне.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный

Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Андрей О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший крепкий удлинитель для компьютерной техники с давней историей надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Adel Karamytdinov

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пилот. Качество пластика отличное. Цена конечно завышенная
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сетевой фильтр, пару недель работает без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Взамен sven, который прослужил 22 года. Брал для ноута, зарядок, роутера. Между гнездами стенка тонкая. Выключатель щелкаешь на ощупь. Нужно присматриваться, где вкл-выкл - дело привычки.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр. Пользуюсь не первый год. Спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший переходник. При скачке электричества выполнил свою функцию - техника цела
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает уже 3 дня! Не коротит и не шумит. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр, работает! Внутри сделан добротно, пара таких трудится уже более 5 лет, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлено хорошо. Брал под маломощную нагрузку, поэтому не могу оценить предельные возможности. Расстроил выключатель: во-первых, какой-то хлипкий для такого тока, во-вторых, отключает нагрузку при небольшом нажатии задолго до щелчка - какое весёлое искрением при этом может происходить на токе в десяток ампер представить страшно.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, доставка приемлемая, качество пилота никогда не подводило
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный. Отличный фильтр. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорош )) пришел быстро Ребёнок доволен спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный фильтр с высокой нагрузкой, до этого был дефендер, на 10А отключался даже на одной посудомойке



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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем вам сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное решение для обеспечения электрической безопасности вашей техники. Этот продукт российского производства объединяет в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, гарантируя защиту от короткого замыкания и надежное заземление для всех подключенных устройств. Основные характеристики: - Общее количество розеток: 4, каждая из которых оснащена заземлением, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. - Длина шнура составляет 1,8 метра, что позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. - Модель оснащена евровилкой и еврозаземленными розетками типа F, идеально подходящими для использования в европейских странах. - Черный цвет устройства не только универсален, но и придает ему стильный и современный внешний вид. - Встроенный предохранитель защищает ваши устройства от перегрузок, а индикатор включения позволяет всегда знать, функционирует ли устройство. - Возможность крепления на стену обеспечивает удобство использования и экономию пространства. - Максимальный ток нагрузки составляет 15 А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевые фильтры Pilot — это идеальный баланс функциональности и безопасности, созданный для защиты вашей бытовой техники и электронной аппаратуры на высочайшем уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Андрей О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший крепкий удлинитель для компьютерной техники с давней историей надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Adel Karamytdinov

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пилот. Качество пластика отличное. Цена конечно завышенная
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сетевой фильтр, пару недель работает без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Взамен sven, который прослужил 22 года. Брал для ноута, зарядок, роутера. Между гнездами стенка тонкая. Выключатель щелкаешь на ощупь. Нужно присматриваться, где вкл-выкл - дело привычки.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр. Пользуюсь не первый год. Спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший переходник. При скачке электричества выполнил свою функцию - техника цела
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает уже 3 дня! Не коротит и не шумит. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр, работает! Внутри сделан добротно, пара таких трудится уже более 5 лет, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлено хорошо. Брал под маломощную нагрузку, поэтому не могу оценить предельные возможности. Расстроил выключатель: во-первых, какой-то хлипкий для такого тока, во-вторых, отключает нагрузку при небольшом нажатии задолго до щелчка - какое весёлое искрением при этом может происходить на токе в десяток ампер представить страшно.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, доставка приемлемая, качество пилота никогда не подводило
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный. Отличный фильтр. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорош )) пришел быстро Ребёнок доволен спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный фильтр с высокой нагрузкой, до этого был дефендер, на 10А отключался даже на одной посудомойке


Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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