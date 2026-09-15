Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)
Сетевой фильтр Power Cube SPG5-C2 защищает бытовую и компьютерную технику от неполадок в электросети. Устройство принесет пользу дома и в офисе. Оно рассчитано на подключение нагрузки, суммарная мощность которой не превышает 2.2 кВт. 5 розеток с заземляющими контактами можно выключать и отключать общим выключателем. Световой индикатор работы встроен в кнопку. Сетевой фильтр Power Cube SPG5-C2 поддерживает 3 вида защиты – от перепада напряжения, короткого замыкания и перегрузки. Устройство можно смонтировать на стене. Сетевой фильтр компактен: его размеры составляют 52x324x41 мм. Устройство имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны. 190-сантиметровый шнур питания гарантирует удобство подключения фильтра к сети.
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