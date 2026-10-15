Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 218691
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 270 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х4
Вес, г.
527
Описание товара Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый
Most LRG — сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитСетевой фильтр Most LRG 1.6м черный
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитСетевой фильтр Most RG-U 1.5м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитСетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S)
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитСетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитСетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитСетевой фильтр Most RG-U 3м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитСетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 520 руб. 1 640 руб.380 руб. в СплитУдлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113
Most LRG — сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками
Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый – стоимость товара 1270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый