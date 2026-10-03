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Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113

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Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 1
Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 2
Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 3
Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
  • Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 1
  • Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 2
  • Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 3
  • Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
1 540 руб.  1 640 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113
1 540 руб. -6%
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PROCONNECT
Тип товара
Удлинитель
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.57

Описание товара Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113

Удлинитель на рамке PROconnect предназначен для подключения электрических приборов и электроинструмента, в случае, когда недостаточно стандартной длины шнура для питания от стационарных розеток. Подходит для использования в сухих помещениях. Рабочая температура от -1 до+35 ? С.

Отзывы о товаре Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113




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Характеристики
Бренд
PROCONNECT
Тип товара
Удлинитель
Описание
Удлинитель на рамке PROconnect предназначен для подключения электрических приборов и электроинструмента, в случае, когда недостаточно стандартной длины шнура для питания от стационарных розеток. Подходит для использования в сухих помещениях. Рабочая температура от -1 до+35 ? С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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