Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%1 540 руб. 1 640 руб.
В наличии
Код товара: 661095
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 540 руб. -6%
1 640 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.57
Описание товара Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113
Удлинитель на рамке PROconnect предназначен для подключения электрических приборов и электроинструмента, в случае, когда недостаточно стандартной длины шнура для питания от стационарных розеток. Подходит для использования в сухих помещениях. Рабочая температура от -1 до+35 ? С.
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Удлинитель на рамке PROconnect предназначен для подключения электрических приборов и электроинструмента, в случае, когда недостаточно стандартной длины шнура для питания от стационарных розеток. Подходит для использования в сухих помещениях. Рабочая температура от -1 до+35 ? С.
Удлинитель ProConnect 1 Socket 30m 11-7113 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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