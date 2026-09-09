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Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
4
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255615
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,6 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный

Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное решение для защиты ваших электроприборов и обеспечения удобства подключения в домашних и офисных условиях. Изготовленные в России, устройства бренда Most сочетают в себе качество и функциональность. Модель с шестью розетками позволяет подключать сразу несколько устройств, что делает её незаменимой в повседневной жизни. Удлинитель оснащен кабелем длиной 1,6 метра, что обеспечивает свободу размещения даже вдали от стационарных розеток. Чёрный цвет устройства делает его универсальным выбором для любого интерьера. Все розетки типа F (евророзетка) приспособлены для безопасного подключения благодаря наличию заземления в четырёх из них. Устройство дополнительно оборудовано предохранителем и индикатором включения, что делает его использование максимально безопасным и простым. Встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает защиту ваших электроприборов и предотвращает риски, связанные с перегрузками. С максимальным током нагрузки в 10 А и мощностью подключенной нагрузки до 2200 Вт, удлинитель Most подходит для большинства бытовых приборов и электроники. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, модель компенсирует это повышенной электрической безопасностью и долговечностью, что делает её отличным выбором для каждого, кто ценит надежность и практичность.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,6 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное решение для защиты ваших электроприборов и обеспечения удобства подключения в домашних и офисных условиях. Изготовленные в России, устройства бренда Most сочетают в себе качество и функциональность. Модель с шестью розетками позволяет подключать сразу несколько устройств, что делает её незаменимой в повседневной жизни. Удлинитель оснащен кабелем длиной 1,6 метра, что обеспечивает свободу размещения даже вдали от стационарных розеток. Чёрный цвет устройства делает его универсальным выбором для любого интерьера. Все розетки типа F (евророзетка) приспособлены для безопасного подключения благодаря наличию заземления в четырёх из них. Устройство дополнительно оборудовано предохранителем и индикатором включения, что делает его использование максимально безопасным и простым. Встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает защиту ваших электроприборов и предотвращает риски, связанные с перегрузками. С максимальным током нагрузки в 10 А и мощностью подключенной нагрузки до 2200 Вт, удлинитель Most подходит для большинства бытовых приборов и электроники. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, модель компенсирует это повышенной электрической безопасностью и долговечностью, что делает её отличным выбором для каждого, кто ценит надежность и практичность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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