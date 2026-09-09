Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) черный
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное решение для защиты ваших электроприборов и обеспечения удобства подключения в домашних и офисных условиях. Изготовленные в России, устройства бренда Most сочетают в себе качество и функциональность. Модель с шестью розетками позволяет подключать сразу несколько устройств, что делает её незаменимой в повседневной жизни. Удлинитель оснащен кабелем длиной 1,6 метра, что обеспечивает свободу размещения даже вдали от стационарных розеток. Чёрный цвет устройства делает его универсальным выбором для любого интерьера. Все розетки типа F (евророзетка) приспособлены для безопасного подключения благодаря наличию заземления в четырёх из них. Устройство дополнительно оборудовано предохранителем и индикатором включения, что делает его использование максимально безопасным и простым. Встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает защиту ваших электроприборов и предотвращает риски, связанные с перегрузками. С максимальным током нагрузки в 10 А и мощностью подключенной нагрузки до 2200 Вт, удлинитель Most подходит для большинства бытовых приборов и электроники. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, модель компенсирует это повышенной электрической безопасностью и долговечностью, что делает её отличным выбором для каждого, кто ценит надежность и практичность.
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