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Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 2
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Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
4
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255609
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х16х5
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Most – это надежное и практичное решение для безопасного использования электрооборудования в вашем доме или офисе. Производимый в России, данный удлинитель сочетается с высоким качеством и функциональностью. Сетевой фильтр имеет общее количество розеток – шесть, из которых четыре оснащены заземлением, что значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации. Белый цвет корпуса позволяет устройству легко вписаться в любой интерьер. Благодаря длине шнура в 3 метра, вы можете свободно размещать удлинитель в удобных для вас местах, не беспокоясь о близости к источникам питания. Он оснащен входной вилкой и розетками типа F (евровилка и евророзетка), что обеспечивает универсальность в подключении большинства бытовой техники и электроники, используемой в европейских странах. Для дополнительной безопасности устройство оснащено предохранителем и защитой от короткого замыкания, что позволяет минимизировать риски, связанные с перегрузками или скачками напряжения. Индикатор включения поможет вам всегда знать, находится ли устройство в рабочем состоянии. Сетевой фильтр Most способен выдерживать максимальный ток нагрузки до 16 ампер и максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 ватт, что делает его подходящим для подключения различных электроустройств, от простых ламп и зарядных устройств до более мощных бытовых приборов. Отметим, что данный удлинитель не имеет USB-выходов, но он полностью компенсирует это другими преимуществами, такими как надежность и безопасность. Сетевой фильтр-удлинитель Most – это функциональное и безопасное решение для вашего дома или офиса.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый

28.10.2022
Михаил

Достоинства:
Надежный, удобный удлинитель

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Предположим, у вас телевизор, акустика, андроид-приставка, пара-тройка HDD с внешним питанием, зарядник для часов, для телефона, еще чего-нибудь. Многие потребители электроэнергии остаются при выключении в режиме standby. Зарядники вообще не имеют выключателя. Постоянное подключение к сети снижает время жизни устройств, в случае скачков напряжения в сети они могут просто выйти из строя, стать причиной пожара. Вынимать каждый раз вилку из розетки - не лучший вариант. Частое использование розетки вместо выключателя приводит к ее быстрому износу, искрению, опять же опасности пожара и выходу техники из строя.
Легкое решение вопроса -- удлинители с раздельными выключателями.
Кроме того, такая вещь очень удобна в мастерской с электроинструментами. Каждый инструмент подключен к своей розетке. Включаешь только ту, которая нужна в данный момент.
В общем, такой удлинитель - идеальное решение в случае, если потребителей много, но одновременно все включенные тебе не нужны. Он у меня далеко не первый, такие использую и в садовом домике, и в квартире. Теперь вот еще на кухне понадобилось.



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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most – это надежное и практичное решение для безопасного использования электрооборудования в вашем доме или офисе. Производимый в России, данный удлинитель сочетается с высоким качеством и функциональностью. Сетевой фильтр имеет общее количество розеток – шесть, из которых четыре оснащены заземлением, что значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации. Белый цвет корпуса позволяет устройству легко вписаться в любой интерьер. Благодаря длине шнура в 3 метра, вы можете свободно размещать удлинитель в удобных для вас местах, не беспокоясь о близости к источникам питания. Он оснащен входной вилкой и розетками типа F (евровилка и евророзетка), что обеспечивает универсальность в подключении большинства бытовой техники и электроники, используемой в европейских странах. Для дополнительной безопасности устройство оснащено предохранителем и защитой от короткого замыкания, что позволяет минимизировать риски, связанные с перегрузками или скачками напряжения. Индикатор включения поможет вам всегда знать, находится ли устройство в рабочем состоянии. Сетевой фильтр Most способен выдерживать максимальный ток нагрузки до 16 ампер и максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 ватт, что делает его подходящим для подключения различных электроустройств, от простых ламп и зарядных устройств до более мощных бытовых приборов. Отметим, что данный удлинитель не имеет USB-выходов, но он полностью компенсирует это другими преимуществами, такими как надежность и безопасность. Сетевой фильтр-удлинитель Most – это функциональное и безопасное решение для вашего дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.10.2022
Михаил

Достоинства:
Надежный, удобный удлинитель

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Предположим, у вас телевизор, акустика, андроид-приставка, пара-тройка HDD с внешним питанием, зарядник для часов, для телефона, еще чего-нибудь. Многие потребители электроэнергии остаются при выключении в режиме standby. Зарядники вообще не имеют выключателя. Постоянное подключение к сети снижает время жизни устройств, в случае скачков напряжения в сети они могут просто выйти из строя, стать причиной пожара. Вынимать каждый раз вилку из розетки - не лучший вариант. Частое использование розетки вместо выключателя приводит к ее быстрому износу, искрению, опять же опасности пожара и выходу техники из строя.
Легкое решение вопроса -- удлинители с раздельными выключателями.
Кроме того, такая вещь очень удобна в мастерской с электроинструментами. Каждый инструмент подключен к своей розетке. Включаешь только ту, которая нужна в данный момент.
В общем, такой удлинитель - идеальное решение в случае, если потребителей много, но одновременно все включенные тебе не нужны. Он у меня далеко не первый, такие использую и в садовом домике, и в квартире. Теперь вот еще на кухне понадобилось.


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