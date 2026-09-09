Сетевой фильтр Most H6 белый 2м
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most H6 белый 2м
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное и функциональное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и надежность. Основные характеристики данного удлинителя/сетевого фильтра включают шесть евророзеток типа F, из которых пять оснащены заземлением для дополнительной безопасности эксплуатации. Устройство выполнено в универсальном белом цвете, что позволяет ему элегантно вписаться в любой интерьер. Длина шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство размещения даже на значительном расстоянии от источников питания. Наличие предохранителя и индикатора включения увеличивает защиту подключенных устройств и позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Максимальный ток нагрузки — 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт при стандартном напряжении сети 220 В. Хотя удлинитель не имеет USB-разъемов, он полностью отвечает современным требованиям по организации питания и безопасности благодаря высококачественным компонентам и продуманной конструкции. Сетевые фильтры и удлинители Most являются отличным выбором для тех, кто ценит качество и безопасность. Они идеальны для подключения компьютерной техники, бытовых приборов и других устройств, требующих надежного источника питания.
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