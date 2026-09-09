Сетевой фильтр Most ARG 3м (6 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most ARG 3м (6 розеток) черный
Сетевой фильтр Most АRG предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры и бытовой техники от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки не имеют индивидуального выключателя и подключаются общим для всего фильтра брейкером-выключателем. Most ARG недорогой качественный сетевой фильтр, гарантирующий удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.
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