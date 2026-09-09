Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает безопасное подключение нескольких электроприборов. С длиной шнура в 5 метров он предоставляет гибкость в размещении устройств на расстоянии от источника питания. Всего фильтр оснащен 6 розетками, все из которых относятся к типу F (евророзетка) и поддерживают заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключенных устройств от внезапных перепадов напряжения и коротких замыканий. Фильтр рассчитан на напряжение сети в 220 вольт и может поддерживать максимальный ток нагрузки до 16 ампер. Это позволяет одновременно использовать несколько приборов с общей мощностью до 3500 Вт без риска перегрузки. Белый корпус устройства гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя аккуратного вида вашему рабочему пространству или жилой зоне. Бренд Most известен своей надежностью и долговечностью своих продуктов, что делает этот сетевой фильтр отличным выбором для дома и офиса. Входная вилка и все розетки выполнены по стандарту типа F, что обеспечивает универсальность и совместимость с большинством электроустройств. Единственное, чего не хватает в этой модели, это USB разъема, но это компенсируется надежностью и безопасностью использования. Сетевой фильтр Most — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и безопасность.
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