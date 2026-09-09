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Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255748
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
707

Описание товара Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает безопасное подключение нескольких электроприборов. С длиной шнура в 5 метров он предоставляет гибкость в размещении устройств на расстоянии от источника питания. Всего фильтр оснащен 6 розетками, все из которых относятся к типу F (евророзетка) и поддерживают заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключенных устройств от внезапных перепадов напряжения и коротких замыканий. Фильтр рассчитан на напряжение сети в 220 вольт и может поддерживать максимальный ток нагрузки до 16 ампер. Это позволяет одновременно использовать несколько приборов с общей мощностью до 3500 Вт без риска перегрузки. Белый корпус устройства гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя аккуратного вида вашему рабочему пространству или жилой зоне. Бренд Most известен своей надежностью и долговечностью своих продуктов, что делает этот сетевой фильтр отличным выбором для дома и офиса. Входная вилка и все розетки выполнены по стандарту типа F, что обеспечивает универсальность и совместимость с большинством электроустройств. Единственное, чего не хватает в этой модели, это USB разъема, но это компенсируется надежностью и безопасностью использования. Сетевой фильтр Most — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и безопасность.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A16 5м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает безопасное подключение нескольких электроприборов. С длиной шнура в 5 метров он предоставляет гибкость в размещении устройств на расстоянии от источника питания. Всего фильтр оснащен 6 розетками, все из которых относятся к типу F (евророзетка) и поддерживают заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключенных устройств от внезапных перепадов напряжения и коротких замыканий. Фильтр рассчитан на напряжение сети в 220 вольт и может поддерживать максимальный ток нагрузки до 16 ампер. Это позволяет одновременно использовать несколько приборов с общей мощностью до 3500 Вт без риска перегрузки. Белый корпус устройства гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя аккуратного вида вашему рабочему пространству или жилой зоне. Бренд Most известен своей надежностью и долговечностью своих продуктов, что делает этот сетевой фильтр отличным выбором для дома и офиса. Входная вилка и все розетки выполнены по стандарту типа F, что обеспечивает универсальность и совместимость с большинством электроустройств. Единственное, чего не хватает в этой модели, это USB разъема, но это компенсируется надежностью и безопасностью использования. Сетевой фильтр Most — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и безопасность.
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Отзывы


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