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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.

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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 3
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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 5
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 6
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 7
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 8
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Максимальный ток нагрузки
10
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 1
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 2
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 3
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 4
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 5
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 6
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 7
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 8
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580373
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
нет
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х7
Вес, г.
525

Описание товара Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.

Сетевой фильтр Pilot представляет собой надежное и функциональное устройство для защиты вашей электронной техники. С весом всего 0,525 кг, этот компактный фильтр удобно разместится в любом помещении. Белоснежный корпус подойдёт к любому интерьеру, а длина шнура 1,8 метра обеспечит легкий доступ к источнику питания. Основные характеристики сетевого фильтра Pilot включают рабочее напряжение в диапазоне 220-230 В и четыре универсальные розетки типа GP, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Тип вилки F (евровилка) делает его совместимым с большинством европейских розеток. Фильтр оснащен множеством функций безопасности, включая защиту от короткого замыкания, встроенный предохранитель и индикатор включения, что делает его надежным выбором для дома и офиса. Максимальный ток нагрузки в 10 А обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке. Сетевые фильтры Pilot произведены в Китае и сочетают в себе высокие стандарты качества и доступную цену, являясь отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и безопасностью.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
нет
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр Pilot представляет собой надежное и функциональное устройство для защиты вашей электронной техники. С весом всего 0,525 кг, этот компактный фильтр удобно разместится в любом помещении. Белоснежный корпус подойдёт к любому интерьеру, а длина шнура 1,8 метра обеспечит легкий доступ к источнику питания. Основные характеристики сетевого фильтра Pilot включают рабочее напряжение в диапазоне 220-230 В и четыре универсальные розетки типа GP, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Тип вилки F (евровилка) делает его совместимым с большинством европейских розеток. Фильтр оснащен множеством функций безопасности, включая защиту от короткого замыкания, встроенный предохранитель и индикатор включения, что делает его надежным выбором для дома и офиса. Максимальный ток нагрузки в 10 А обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке. Сетевые фильтры Pilot произведены в Китае и сочетают в себе высокие стандарты качества и доступную цену, являясь отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и безопасностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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