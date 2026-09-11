Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.
Сетевой фильтр Pilot представляет собой надежное и функциональное устройство для защиты вашей электронной техники. С весом всего 0,525 кг, этот компактный фильтр удобно разместится в любом помещении. Белоснежный корпус подойдёт к любому интерьеру, а длина шнура 1,8 метра обеспечит легкий доступ к источнику питания. Основные характеристики сетевого фильтра Pilot включают рабочее напряжение в диапазоне 220-230 В и четыре универсальные розетки типа GP, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Тип вилки F (евровилка) делает его совместимым с большинством европейских розеток. Фильтр оснащен множеством функций безопасности, включая защиту от короткого замыкания, встроенный предохранитель и индикатор включения, что делает его надежным выбором для дома и офиса. Максимальный ток нагрузки в 10 А обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке. Сетевые фильтры Pilot произведены в Китае и сочетают в себе высокие стандарты качества и доступную цену, являясь отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и безопасностью.
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