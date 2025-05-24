Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый
Сетевой фильтр/удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, созданное для безопасного и удобного питания ваших электроприборов. Производится в России, что обеспечивает высокое качество и соответствие стандартам безопасности. Этот удлинитель оснащен четырьмя розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для дополнительной безопасности. Устройство также защищено от короткого замыкания, что способствует увеличению срока службы подключенной техники. Белый цвет корпуса органично вписывается в любой интерьер, а длина шнура 1,8 метра позволяет без труда подключать приборы на оптимальном расстоянии от источника питания. Входная вилка типа F обеспечивает надежное соединение с европейскими стандартами розеток. Максимальный ток нагрузки данного удлинителя составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, что позволяет подключать крупные бытовые приборы. Индикатор включения информирует о работе устройства, обеспечивая дополнительный контроль. Pilot предлагает возможность крепления на стену, что позволяет удобно организовать пространство и предотвратить путаницу кабелей. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, данное устройство прекрасно справляется с базовыми задачами питания и защиты от перепадов электричества.
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Достоинства:
Комментарий:
Работает защищает компьютер и другую технику от перепадов в сети. Первый фильтр этого производителя брал ещё 8 лет назад 2 шт умерли за это время, живу в регионе где с электро сетями печально, часто перепады напряжение и тд. Техника осталась целой. Свои функции выполняет!
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, всё работает, спасибо за качество
Достоинства:
Комментарий:
качественный и аккуратный сетевой фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Правда , по длине не просчитала. Надо было брать с более длинным проводом. Но со своей задачей справляется. Товар качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично!Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал сразу 3, подключил, все работает. Всегда пользовался фильтрами pilot, никогда не подводили, уверен, что и эти mini’ки выполнят свою задачу на отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель. Единственное, что не понравилось - чёрный провод. Больше недочетов нет
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично функционирует, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр понравился, работает уже 2 недели без замечаний. Предыдущий (Фотон) проработал 3 дня, потом сломался выключатель.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный пилот ! Пользуюсь только этим производителем, хотя дороговато, но качество и безопасность на первом месте.
Достоинства:
Комментарий:
Супер фильтр. Российское качество. Цена конечно повыше, чем у китайского ноунейма, но зато никаких помех в питании в квартире со старой проводкой.
Достоинства:
Комментарий:
Работает . Исполнение качественное!
Достоинства:
Комментарий:
Переключатель горит синим))
Достоинства:
Комментарий:
Отлично всё работает. Боевое крещение ещё не прошли, взял 2 штуки, но есть есть Pilot другой серии и он справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся только Пилотами
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришло быстрее
Достоинства:
Комментарий:
Вроде нормальный сетевой фильтр, пользуюсь не долго, пока работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Использую сетевые фильтры только этой марки
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, все фильтры дома фирмы pilot, очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Оригинал есть оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за товар, всё в порядке.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый
Достоинства:
Комментарий:
Работает защищает компьютер и другую технику от перепадов в сети. Первый фильтр этого производителя брал ещё 8 лет назад 2 шт умерли за это время, живу в регионе где с электро сетями печально, часто перепады напряжение и тд. Техника осталась целой. Свои функции выполняет!
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, всё работает, спасибо за качество
Достоинства:
Комментарий:
качественный и аккуратный сетевой фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Правда , по длине не просчитала. Надо было брать с более длинным проводом. Но со своей задачей справляется. Товар качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично!Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал сразу 3, подключил, все работает. Всегда пользовался фильтрами pilot, никогда не подводили, уверен, что и эти mini’ки выполнят свою задачу на отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель. Единственное, что не понравилось - чёрный провод. Больше недочетов нет
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично функционирует, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Фильтр понравился, работает уже 2 недели без замечаний. Предыдущий (Фотон) проработал 3 дня, потом сломался выключатель.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный пилот ! Пользуюсь только этим производителем, хотя дороговато, но качество и безопасность на первом месте.
Достоинства:
Комментарий:
Супер фильтр. Российское качество. Цена конечно повыше, чем у китайского ноунейма, но зато никаких помех в питании в квартире со старой проводкой.
Достоинства:
Комментарий:
Работает . Исполнение качественное!
Достоинства:
Комментарий:
Переключатель горит синим))
Достоинства:
Комментарий:
Отлично всё работает. Боевое крещение ещё не прошли, взял 2 штуки, но есть есть Pilot другой серии и он справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся только Пилотами
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришло быстрее
Достоинства:
Комментарий:
Вроде нормальный сетевой фильтр, пользуюсь не долго, пока работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Использую сетевые фильтры только этой марки
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, все фильтры дома фирмы pilot, очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Оригинал есть оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за товар, всё в порядке.