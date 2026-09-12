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Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS

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Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS - фото 1
Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS - фото 2
Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS - фото 1
  • Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS - фото 2
  • Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 740 руб.  2 370 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS
1 740 руб. -27%
2 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS

Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 используются для электроснабжения сетевого оборудования в шкафах и стойках. Блок розеток ExeGate ServerPro PDU представляет собой группу из нескольких входных розеток, заключенных в алюминиевый корпус.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 используются для электроснабжения сетевого оборудования в шкафах и стойках. Блок розеток ExeGate ServerPro PDU представляет собой группу из нескольких входных розеток, заключенных в алюминиевый корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Sockets 1.8m EX280848RUS - по цене 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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