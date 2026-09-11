Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S)
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot представляет собой компактное и надежное устройство для подключения электрических приборов в бытовых условиях. Этот удлинитель отличается своей компактностью и легким весом всего 0,12 кг, что делает его удобным для переноски и использования в различных помещениях. Фильтр оснащен одной розеткой типа F (евророзетка) с заземлением, обеспечивая надежное подключение приборов и безопасную эксплуатацию. Благодаря максимальной мощности подключаемой нагрузки до 3500 Вт и максимальному току нагрузки 16 А, данный удлинитель подходит для большинства бытовых устройств. Сетевой фильтр Pilot выполнен в элегантном белом цвете, что делает его подходящим для любого интерьера. Он оснащен индикатором включения, позволяющим легко определить его рабочее состояние, и функцией защиты от короткого замыкания, что обеспечивает дополнительную безопасность. Сетевой фильтр оснащен коротким шнуром длиной 0,08 метра и входной вилкой типа F (евровилка), поддерживающей удобное подключение к сети электропитания. Это делает устройство идеальным решением для использования в условиях ограниченного пространства или для подключения устройств на небольшой высоте. Бренд Pilot зарекомендовал себя как надежный производитель электроустановочных изделий, и данный сетевой фильтр не является исключением, предлагая высокое качество и производительность в сочетании с доступной ценой.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,...
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 370 руб.435 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Socket...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 2 500 руб. 2 710 руб.625 руб. в СплитСетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Gr...
-
В наличииЦена 2 590 руб. 3 040 руб.648 руб. в СплитУдлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУдлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m...
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S)