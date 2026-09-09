Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Buro – это надежное и функциональное решение для защиты ваших электрических приборов. Модель представлена в элегантном белом цвете и оснащена всеми необходимыми функциями для безопасного и удобного использования. Сетевой фильтр Buro обладает следующими характеристиками: - **Общее количество розеток:** 6, все из которых оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. - **USB разъем:** 1, позволяющий подключать и заряжать мобильные устройства без необходимости использования дополнительного адаптера. - **Длина шнура:** 3 метра, что предоставляет большую гибкость при расположении приборов в помещении. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки:** 2200 Вт, что позволяет подключать устройства с высокой потребляемой мощностью. - **Максимальный ток нагрузки:** 10 А, что обеспечивает стабильную работу подключенных приборов. - **Защита от короткого замыкания:** встроенная система защиты от короткого замыкания и предохранитель помогают предотвратить повреждение ваших устройств при возникновении перегрузок. - **Тип вилки и розеток:** Тип F (евровилка и евророзетка), подходит для стандартных электрических сетей. - **Вес:** 0,63 кг, делает его достаточно легким для удобного перемещения. Этот сетевой фильтр от бренда Buro обеспечивает защиту ваших устройств от перегрузок и коротких замыканий, а также удобство использования благодаря наличию USB-выхода и удлиненного кабеля. Buro – это сочетание надежности и простоты в современных решениях для энергообеспечения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 220 руб. 1 670 руб.305 руб. в СплитСетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 2 500 руб. 2 710 руб.625 руб. в СплитСетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Gr...
-
В наличииЦена 2 660 руб. 3 040 руб.665 руб. в СплитУдлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитУдлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m...
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый