Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный
Сетевые фильтры и удлинители Buro представляют собой надежное и функциональное решение для подключения электрооборудования как дома, так и в офисе. Эта модель объединяет в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, обеспечивая высокую степень защиты и удобства использования. Основные характеристики устройства включают общее количество розеток – 6, каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность в процессе эксплуатации. Для современных пользователей предусмотрены 2 USB-разъема типа USB Type-A, что позволяет заряжать мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, без необходимости использования дополнительных адаптеров. Длина шнура составляет 3 метра, что обеспечивает достаточно гибкости при расположении устройства в помещении. Кроме того, сетевой фильтр имеет защиту от короткого замыкания, что снижает риски выхода оборудования из строя в случае перепадов напряжения. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный внешний вид, который легко впишется в любой интерьер. Сетевой фильтр Buro оснащен типом вилки и розеток F (евростандарт), что делает его совместимым с большинством электроприборов в странах Европы. Для удобства использования предусмотрен индикатор включения, позволяющий визуально контролировать состояние устройства. Возможность крепления на стену предоставляет дополнительный функционал при размещении удлинителя. Вес устройства составляет всего 0,63 кг, что делает его легким и мобильным, удобным для транспортировки и перемещения по дому или офису. Сетевые фильтры и удлинители Buro – это надежный помощник в организации электропитания, соответствующий всем требованиям безопасности и комфорта.
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