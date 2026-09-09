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Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255723
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный

Сетевые фильтры и удлинители Buro представляют собой надежное и функциональное решение для подключения электрооборудования как дома, так и в офисе. Эта модель объединяет в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, обеспечивая высокую степень защиты и удобства использования. Основные характеристики устройства включают общее количество розеток – 6, каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность в процессе эксплуатации. Для современных пользователей предусмотрены 2 USB-разъема типа USB Type-A, что позволяет заряжать мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, без необходимости использования дополнительных адаптеров. Длина шнура составляет 3 метра, что обеспечивает достаточно гибкости при расположении устройства в помещении. Кроме того, сетевой фильтр имеет защиту от короткого замыкания, что снижает риски выхода оборудования из строя в случае перепадов напряжения. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный внешний вид, который легко впишется в любой интерьер. Сетевой фильтр Buro оснащен типом вилки и розеток F (евростандарт), что делает его совместимым с большинством электроприборов в странах Европы. Для удобства использования предусмотрен индикатор включения, позволяющий визуально контролировать состояние устройства. Возможность крепления на стену предоставляет дополнительный функционал при размещении удлинителя. Вес устройства составляет всего 0,63 кг, что делает его легким и мобильным, удобным для транспортировки и перемещения по дому или офису. Сетевые фильтры и удлинители Buro – это надежный помощник в организации электропитания, соответствующий всем требованиям безопасности и комфорта.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-B 3м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Buro представляют собой надежное и функциональное решение для подключения электрооборудования как дома, так и в офисе. Эта модель объединяет в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, обеспечивая высокую степень защиты и удобства использования. Основные характеристики устройства включают общее количество розеток – 6, каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность в процессе эксплуатации. Для современных пользователей предусмотрены 2 USB-разъема типа USB Type-A, что позволяет заряжать мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, без необходимости использования дополнительных адаптеров. Длина шнура составляет 3 метра, что обеспечивает достаточно гибкости при расположении устройства в помещении. Кроме того, сетевой фильтр имеет защиту от короткого замыкания, что снижает риски выхода оборудования из строя в случае перепадов напряжения. Черный цвет корпуса придает устройству стильный и универсальный внешний вид, который легко впишется в любой интерьер. Сетевой фильтр Buro оснащен типом вилки и розеток F (евростандарт), что делает его совместимым с большинством электроприборов в странах Европы. Для удобства использования предусмотрен индикатор включения, позволяющий визуально контролировать состояние устройства. Возможность крепления на стену предоставляет дополнительный функционал при размещении удлинителя. Вес устройства составляет всего 0,63 кг, что делает его легким и мобильным, удобным для транспортировки и перемещения по дому или офису. Сетевые фильтры и удлинители Buro – это надежный помощник в организации электропитания, соответствующий всем требованиям безопасности и комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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