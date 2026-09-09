Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, произведенное в России, обеспечивающее безопасное подключение ваших электрических приборов. Этот фильтр выполнен в классическом белом цвете и отлично впишется в любой интерьер. Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и предлагает четыре евророзетки типа F, все из которых имеют заземление, что гарантирует надежную защиту ваших устройств. Благодаря встроенному предохранителю и защите от короткого замыкания, вы можете быть уверены в безопасности использования удлинителя Pilot. Сетевой фильтр Pilot также включает индикатор включения, который наглядно показывает его рабочий статус. Удобство использования дополняется возможностью крепления устройства на стену, что позволяет экономить пространство и упрощать организацию рабочего места. Максимальный ток нагрузки сетевого фильтра составляет 15 А, что делает его подходящим для подключения большинства бытовых и офисных приборов. Этот удлинитель идеально подойдет для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании.
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