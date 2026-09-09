Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный
Удлинитель/сетевой фильтр Most - это надежное и удобное решение для управления подключением ваших электронных устройств. Изготовленный в России, этот удлинитель имеет шесть розеток типа F (евророзетки), что позволяет комфортно подключать множество устройств одновременно. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, что делает его стильным дополнением в любом интерьере. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, предоставляя достаточную свободу в размещении устройств даже на удаленном расстоянии от розеток. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством европейских розеток. Хотя в устройстве отсутствует функция заземления и USB-разъемы, сетевой фильтр имеет важную функцию - защиту от короткого замыкания, что значительно увеличивает безопасность его использования. Индикатор включения информирует пользователя о положении устройства (включено/выключено), а возможность крепления на стену добавляет удобство в эксплуатации. Максимальный ток нагрузки устройства составляет 6 А, что позволяет безопасно подключать электрооборудование в пределах этой нагрузки к сети напряжением 220 В. Вес удлинителя составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки и перемещения. Удлинитель/сетевой фильтр Most - это отличный выбор для дома и офиса, сочетая в себе функциональность и безопасность.
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