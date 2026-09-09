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Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 2
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Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 8
Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
6
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 8
  • Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255636
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
нет
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
6
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
520

Описание товара Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный

Удлинитель/сетевой фильтр Most - это надежное и удобное решение для управления подключением ваших электронных устройств. Изготовленный в России, этот удлинитель имеет шесть розеток типа F (евророзетки), что позволяет комфортно подключать множество устройств одновременно. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, что делает его стильным дополнением в любом интерьере. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, предоставляя достаточную свободу в размещении устройств даже на удаленном расстоянии от розеток. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством европейских розеток. Хотя в устройстве отсутствует функция заземления и USB-разъемы, сетевой фильтр имеет важную функцию - защиту от короткого замыкания, что значительно увеличивает безопасность его использования. Индикатор включения информирует пользователя о положении устройства (включено/выключено), а возможность крепления на стену добавляет удобство в эксплуатации. Максимальный ток нагрузки устройства составляет 6 А, что позволяет безопасно подключать электрооборудование в пределах этой нагрузки к сети напряжением 220 В. Вес удлинителя составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки и перемещения. Удлинитель/сетевой фильтр Most - это отличный выбор для дома и офиса, сочетая в себе функциональность и безопасность.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most LR 3м (6 розеток) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
нет
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
6
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Удлинитель/сетевой фильтр Most - это надежное и удобное решение для управления подключением ваших электронных устройств. Изготовленный в России, этот удлинитель имеет шесть розеток типа F (евророзетки), что позволяет комфортно подключать множество устройств одновременно. Устройство выполнено в элегантном черном цвете, что делает его стильным дополнением в любом интерьере. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, предоставляя достаточную свободу в размещении устройств даже на удаленном расстоянии от розеток. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством европейских розеток. Хотя в устройстве отсутствует функция заземления и USB-разъемы, сетевой фильтр имеет важную функцию - защиту от короткого замыкания, что значительно увеличивает безопасность его использования. Индикатор включения информирует пользователя о положении устройства (включено/выключено), а возможность крепления на стену добавляет удобство в эксплуатации. Максимальный ток нагрузки устройства составляет 6 А, что позволяет безопасно подключать электрооборудование в пределах этой нагрузки к сети напряжением 220 В. Вес удлинителя составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки и перемещения. Удлинитель/сетевой фильтр Most - это отличный выбор для дома и офиса, сочетая в себе функциональность и безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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