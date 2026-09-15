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Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B

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Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 1
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 2
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 3
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 4
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 5
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 6
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 7
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 1
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 2
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 3
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 4
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 5
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 6
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 7
  • Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 220 руб.  1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661018
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B

Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - 8 евророзеток с заземлением. Входная вилка Schuko. Защита от перегрузки. Защита от импульсов высокого напряжения. Защита от перетирания провода в месте входа в корпус фильтра. Ударопрочный негорючий корпус. Кнопка питания с индикатором сети.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - 8 евророзеток с заземлением. Входная вилка Schuko. Защита от перегрузки. Защита от импульсов высокого напряжения. Защита от перетирания провода в месте входа в корпус фильтра. Ударопрочный негорючий корпус. Кнопка питания с индикатором сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Ippon 8 Sockets 5m BK-8-EU-5-10-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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