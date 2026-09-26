Сетевой фильтр Гарнизон ЕНW-0 0.5 м (6 розеток) белый
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%580 руб. 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 303742
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х8х6
Вес, г.
330
Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон ЕНW-0 0.5 м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр защищает электрооборудование от скачков напряжения в сети и перегрузок.
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Сетевой фильтр защищает электрооборудование от скачков напряжения в сети и перегрузок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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