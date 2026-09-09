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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый

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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255596
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Характеристики

Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
553

Описание товара Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый

Сетевой фильтр-удлинитель PC Pet — это надежное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот удлинитель сочетает в себе функциональность и безопасность, предоставляя пользователю пять розеток европейского стандарта (Тип F) с обязательным заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту от перепадов напряжения. Сетевой фильтр выполнен в элегантном сером цвете и оснащен шнуром длиной 5 метров, что дает возможность подключить устройства отдаленные от розеток. Для удобства пользования предусмотрен индикатор включения, позволяющий легко определить, работает ли устройство. Модель оснащена защитой от короткого замыкания и предохранителем, что важно для сохранности подсоединенной техники и предотвращения возможных аварийных ситуаций. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а предельно допустимая мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, что делает этот удлинитель идеальным выбором для бытовых приборов и электроники средней мощности. Удлинитель PC Pet использует евроразъемы (Тип F) как для входной вилки, так и для всех розеток, что обеспечивает совместимость с большинством бытовых приборов. Этот многофункциональный аксессуар станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе, гарантируя надежную работу подключенных устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый




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Характеристики
Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель PC Pet — это надежное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот удлинитель сочетает в себе функциональность и безопасность, предоставляя пользователю пять розеток европейского стандарта (Тип F) с обязательным заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту от перепадов напряжения. Сетевой фильтр выполнен в элегантном сером цвете и оснащен шнуром длиной 5 метров, что дает возможность подключить устройства отдаленные от розеток. Для удобства пользования предусмотрен индикатор включения, позволяющий легко определить, работает ли устройство. Модель оснащена защитой от короткого замыкания и предохранителем, что важно для сохранности подсоединенной техники и предотвращения возможных аварийных ситуаций. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а предельно допустимая мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, что делает этот удлинитель идеальным выбором для бытовых приборов и электроники средней мощности. Удлинитель PC Pet использует евроразъемы (Тип F) как для входной вилки, так и для всех розеток, что обеспечивает совместимость с большинством бытовых приборов. Этот многофункциональный аксессуар станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе, гарантируя надежную работу подключенных устройств.
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Доставка
Отзывы


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