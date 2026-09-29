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Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
770 руб.  810 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255752
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
770 руб. -5%
810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
470

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный

Buro 600SH-1.8-B - недорогой и надёжный сетевой фильтр с автоматическим предохранителем. Сетевой фильтр предназначен для подключения различной бытовой и электронной техники. Фильтр Buro имеет шесть розеток с заземлением. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Данная модель имеет выключатель со светодиодным индикатором.

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Buro 600SH-1.8-B - недорогой и надёжный сетевой фильтр с автоматическим предохранителем. Сетевой фильтр предназначен для подключения различной бытовой и электронной техники. Фильтр Buro имеет шесть розеток с заземлением. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Данная модель имеет выключатель со светодиодным индикатором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный - по цене 770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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