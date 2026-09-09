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Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 8
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 8
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255711
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
2
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
730

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное решение для ваших домашних и офисных электросетей. С белым корпусом и стильным дизайном он легко впишется в любой интерьер. Устройство оснащено шестью надежными розетками типа F (евророзетки) с заземлением, что обеспечивает максимальную безопасность и защиту ваших приборов. Фильтр рассчитан на работу в сети с напряжением 220-230 В и выдерживает максимальную нагрузку до 2200 Вт и ток до 10 А, что позволяет подключать большинство бытовых и офисных устройств. Кроме того, он оборудован защитой от короткого замыкания и предохранителем, обеспечивающими дополнительный уровень безопасности в случае перенапряжения или других сбоев в электросети. Одной из удобных функций устройства являются два встроенных USB-разъема, что делает его идеальным для зарядки мобильных гаджетов без необходимости использования дополнительных адаптеров. Сетевой фильтр-удлинитель Buro имеет длину шнура 5 метров, что предоставляет свободу в расположении подключенных устройств, не ограничивая вас в движении. Его вес составляет всего 0,729 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Этот сетевой фильтр Buro с евровилкой (тип F) и полным комплектом защитных функций станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию подключенных электроустройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
2
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное решение для ваших домашних и офисных электросетей. С белым корпусом и стильным дизайном он легко впишется в любой интерьер. Устройство оснащено шестью надежными розетками типа F (евророзетки) с заземлением, что обеспечивает максимальную безопасность и защиту ваших приборов. Фильтр рассчитан на работу в сети с напряжением 220-230 В и выдерживает максимальную нагрузку до 2200 Вт и ток до 10 А, что позволяет подключать большинство бытовых и офисных устройств. Кроме того, он оборудован защитой от короткого замыкания и предохранителем, обеспечивающими дополнительный уровень безопасности в случае перенапряжения или других сбоев в электросети. Одной из удобных функций устройства являются два встроенных USB-разъема, что делает его идеальным для зарядки мобильных гаджетов без необходимости использования дополнительных адаптеров. Сетевой фильтр-удлинитель Buro имеет длину шнура 5 метров, что предоставляет свободу в расположении подключенных устройств, не ограничивая вас в движении. Его вес составляет всего 0,729 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Этот сетевой фильтр Buro с евровилкой (тип F) и полным комплектом защитных функций станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию подключенных электроустройств.
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Доставка
Отзывы


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