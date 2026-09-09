Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для безопасного подключение множества устройств к сети. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка) с заземлением, что гарантирует защиту ваших приборов от перепадов напряжения и короткого замыкания. Благодаря максимальному току нагрузки в 10 А и мощности до 2200 Вт, вы можете без опасений подключать различные приборы. Удлинитель Buro также имеет два USB разъема, что упрощает зарядку мобильных устройств без необходимости дополнительных адаптеров. Длина шнура составляет 5 метров, обеспечивая удобство использования даже в самых отдаленных уголках ваших помещений. Возможность крепления на стену позволяет аккуратно разместить устройство в любом месте, минимизируя количество проводов на полу. Выполненный в сдержанном черном цвете, сетевой фильтр Buro прекрасно впишется в любой интерьер. С весом 0,719 кг он довольно лёгок для переноски и установки в нужном месте. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает универсальность использования устройства в различных странах, поддерживающих стандарт напряжения в 220 В. Этот фильтр-удлинитель — отличный выбор для дома и офиса, обеспечивая безопасное подключение и защиту ваших электронных устройств.
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