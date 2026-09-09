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Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 8
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 9
Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 8
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 9
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255710
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
721

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для безопасного подключение множества устройств к сети. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка) с заземлением, что гарантирует защиту ваших приборов от перепадов напряжения и короткого замыкания. Благодаря максимальному току нагрузки в 10 А и мощности до 2200 Вт, вы можете без опасений подключать различные приборы. Удлинитель Buro также имеет два USB разъема, что упрощает зарядку мобильных устройств без необходимости дополнительных адаптеров. Длина шнура составляет 5 метров, обеспечивая удобство использования даже в самых отдаленных уголках ваших помещений. Возможность крепления на стену позволяет аккуратно разместить устройство в любом месте, минимизируя количество проводов на полу. Выполненный в сдержанном черном цвете, сетевой фильтр Buro прекрасно впишется в любой интерьер. С весом 0,719 кг он довольно лёгок для переноски и установки в нужном месте. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает универсальность использования устройства в различных странах, поддерживающих стандарт напряжения в 220 В. Этот фильтр-удлинитель — отличный выбор для дома и офиса, обеспечивая безопасное подключение и защиту ваших электронных устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-B 5м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Развернуть
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для безопасного подключение множества устройств к сети. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка) с заземлением, что гарантирует защиту ваших приборов от перепадов напряжения и короткого замыкания. Благодаря максимальному току нагрузки в 10 А и мощности до 2200 Вт, вы можете без опасений подключать различные приборы. Удлинитель Buro также имеет два USB разъема, что упрощает зарядку мобильных устройств без необходимости дополнительных адаптеров. Длина шнура составляет 5 метров, обеспечивая удобство использования даже в самых отдаленных уголках ваших помещений. Возможность крепления на стену позволяет аккуратно разместить устройство в любом месте, минимизируя количество проводов на полу. Выполненный в сдержанном черном цвете, сетевой фильтр Buro прекрасно впишется в любой интерьер. С весом 0,719 кг он довольно лёгок для переноски и установки в нужном месте. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает универсальность использования устройства в различных странах, поддерживающих стандарт напряжения в 220 В. Этот фильтр-удлинитель — отличный выбор для дома и офиса, обеспечивая безопасное подключение и защиту ваших электронных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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