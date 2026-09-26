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Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка)

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Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 161996
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
680

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка)

Сетевые фильтры и удлинители Buro представляют собой идеальное сочетание надежности и функциональности для вашего дома или офиса. Этот удлинитель/сетевой фильтр оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая удобство и безопасность эксплуатации. Особенностью данной модели является длинный шнур длиной 5 метров, который предоставляет свободу в размещении подключаемых устройств на большем удалении от источника питания. Белый цвет корпуса делает устройство элегантным и незаметным в любом интерьере. Разработанный с учетом европейских стандартов, удлинитель оборудован входной вилкой типа F (евровилкой), что обеспечивает его универсальность и надежность. Хотя в нем отсутствуют USB-разъемы, он оснащен индикатором включения, который сигнализирует о работе устройства и гарантирует безопасность использования. Эта модель предназначена для работы в стандартной электросети с напряжением 220-230 В, что делает ее подходящей для большинства регионов и стран. Вес устройства составляет всего 0,6 кг, что упрощает его перемещение и установку в любом удобном для вас месте. Сетевые фильтры и удлинители Buro — это практичные и безопасные решения для организации электропитания в вашем пространстве.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка)




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Buro представляют собой идеальное сочетание надежности и функциональности для вашего дома или офиса. Этот удлинитель/сетевой фильтр оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая удобство и безопасность эксплуатации. Особенностью данной модели является длинный шнур длиной 5 метров, который предоставляет свободу в размещении подключаемых устройств на большем удалении от источника питания. Белый цвет корпуса делает устройство элегантным и незаметным в любом интерьере. Разработанный с учетом европейских стандартов, удлинитель оборудован входной вилкой типа F (евровилкой), что обеспечивает его универсальность и надежность. Хотя в нем отсутствуют USB-разъемы, он оснащен индикатором включения, который сигнализирует о работе устройства и гарантирует безопасность использования. Эта модель предназначена для работы в стандартной электросети с напряжением 220-230 В, что делает ее подходящей для большинства регионов и стран. Вес устройства составляет всего 0,6 кг, что упрощает его перемещение и установку в любом удобном для вас месте. Сетевые фильтры и удлинители Buro — это практичные и безопасные решения для организации электропитания в вашем пространстве.
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Доставка
Отзывы


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