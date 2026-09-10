Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399840
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, кг.
1.11

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для подключения и защиты ваших электроприборов. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетки), каждая из которых имеет заземление, обеспечивая дополнительную безопасность при эксплуатации. Белый цвет устройства универсален и легко впишется в любой интерьер. Длина шнура составляет 5 метров, что позволяет удобно размещать устройства на значительном расстоянии от источника питания. Удлинитель оснащен евровилкой (тип F), которая подходит для стандартных европейских розеток, обеспечивая стабильное и безопасное подключение. Сетевой фильтр Buro включает в себя предохранитель, защиту от короткого замыкания и индикатор включения, что значительно повышает надежность эксплуатации. Кроме того, устройство можно закрепить на стене, что обеспечивает дополнительную свободу в организации рабочего пространства и помогает сохранить порядок. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает этот сетевой фильтр подходящим для множества бытовых и офисных приборов. Отсутствие USB разъемов компенсируется высокой надежностью и защитными функциями устройства. Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это отличный выбор для тех, кто ценит безопасность и функциональность.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для подключения и защиты ваших электроприборов. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетки), каждая из которых имеет заземление, обеспечивая дополнительную безопасность при эксплуатации. Белый цвет устройства универсален и легко впишется в любой интерьер. Длина шнура составляет 5 метров, что позволяет удобно размещать устройства на значительном расстоянии от источника питания. Удлинитель оснащен евровилкой (тип F), которая подходит для стандартных европейских розеток, обеспечивая стабильное и безопасное подключение. Сетевой фильтр Buro включает в себя предохранитель, защиту от короткого замыкания и индикатор включения, что значительно повышает надежность эксплуатации. Кроме того, устройство можно закрепить на стене, что обеспечивает дополнительную свободу в организации рабочего пространства и помогает сохранить порядок. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает этот сетевой фильтр подходящим для множества бытовых и офисных приборов. Отсутствие USB разъемов компенсируется высокой надежностью и защитными функциями устройства. Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это отличный выбор для тех, кто ценит безопасность и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-W 5м (5 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...