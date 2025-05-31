Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное устройство для безопасного подключения ваших электроприборов. Этот удлинитель оборудован пятью розетками типа F (евророзетками) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту ваших устройств от перепадов напряжения и короткого замыкания. Наличие встроенного предохранителя и защиты от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию, а индикатор включения позволяет легко контролировать состояние устройства. Длинный 5-метровый кабель обеспечивает удобство размещения удлинителя в любом уголке помещения, что особенно полезно в больших комнатах или офисах. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что подходит для большинства бытовых приборов. Выполненный в стильном черном цвете, сетевой фильтр-удлинитель Buro не только функционален, но и эстетично вписывается в любое пространство. С его помощью вы можете подключать все необходимые устройства, зная, что они защищены от непредвиденных обстоятельств в сети электропитания.
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Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро упакован хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
только под евро вилки, с тонкими плохо пришлось разбирать и подгибать
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, пользуюсь три месяца, все работает, рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Классный фильтр, каждое гнездо включается отдельно, хороший метраж. Мне понравился! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пилот, неплохого качества, очень полезная функция - индивидуальное включение каждой розетки, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
сетевой фильтр,очень удобный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная вещь! ))) Теперь управление всеми приборами под рукой в одном месте. :-)
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо. На одном переключателе светодиод плохо отрабатывает при включении,через раз
Достоинства:
Комментарий:
такой, как и должен быть, как искала
Достоинства:
Комментарий:
провод тонковат будет нагреваться
Достоинства:
Комментарий:
сетевой фильтр подошёл ,а также очень удобно с ним работать , спасибо за рекламу и за фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная вещь! Включаешь то, что нужно в данный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь просто! То что надо! На каждую розетку свой выключатель и один общий!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный качественный
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Как получили, муж сразу разобрал поджал немного и всё. Ничего не искрит, не шатается. Рекомендую! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Супер удлинитель работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену - прекрасный сетевой фильтр. Пришлось подогнуть немного контакты, но в остальном работает исправно уже не один месяц, кнопки используются часто
Достоинства:
Комментарий:
"Сетевик" хороший! Но есть одно "но" - контакты, идущие с индивидуальных кнопок на розетку круглые и не обеспечивают должный прижим к вилке, пришлось доработать (см. фото). Прошу производителя обратить на это внимание! В остальном - всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Давно искала фильтр с выключателями на каждую розетку. Вилки втыкаются достаточно плотно в гнезда розеток. Ничего не болтается. Выключатели с диодами. Единственнй маленький минус - это не очень высокое качество пластика самого фильтра, но на работоспособность это никак не влияет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Норм,был бы получше пластик–было бы супер
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро упакован хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
только под евро вилки, с тонкими плохо пришлось разбирать и подгибать
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, пользуюсь три месяца, все работает, рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Классный фильтр, каждое гнездо включается отдельно, хороший метраж. Мне понравился! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пилот, неплохого качества, очень полезная функция - индивидуальное включение каждой розетки, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
сетевой фильтр,очень удобный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная вещь! ))) Теперь управление всеми приборами под рукой в одном месте. :-)
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо. На одном переключателе светодиод плохо отрабатывает при включении,через раз
Достоинства:
Комментарий:
такой, как и должен быть, как искала
Достоинства:
Комментарий:
провод тонковат будет нагреваться
Достоинства:
Комментарий:
сетевой фильтр подошёл ,а также очень удобно с ним работать , спасибо за рекламу и за фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная вещь! Включаешь то, что нужно в данный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь просто! То что надо! На каждую розетку свой выключатель и один общий!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный качественный
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Как получили, муж сразу разобрал поджал немного и всё. Ничего не искрит, не шатается. Рекомендую! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Супер удлинитель работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену - прекрасный сетевой фильтр. Пришлось подогнуть немного контакты, но в остальном работает исправно уже не один месяц, кнопки используются часто
Достоинства:
Комментарий:
"Сетевик" хороший! Но есть одно "но" - контакты, идущие с индивидуальных кнопок на розетку круглые и не обеспечивают должный прижим к вилке, пришлось доработать (см. фото). Прошу производителя обратить на это внимание! В остальном - всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Давно искала фильтр с выключателями на каждую розетку. Вилки втыкаются достаточно плотно в гнезда розеток. Ничего не болтается. Выключатели с диодами. Единственнй маленький минус - это не очень высокое качество пластика самого фильтра, но на работоспособность это никак не влияет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Норм,был бы получше пластик–было бы супер