Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный

22 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399841
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, кг.
1.01

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное устройство для безопасного подключения ваших электроприборов. Этот удлинитель оборудован пятью розетками типа F (евророзетками) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту ваших устройств от перепадов напряжения и короткого замыкания. Наличие встроенного предохранителя и защиты от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию, а индикатор включения позволяет легко контролировать состояние устройства. Длинный 5-метровый кабель обеспечивает удобство размещения удлинителя в любом уголке помещения, что особенно полезно в больших комнатах или офисах. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что подходит для большинства бытовых приборов. Выполненный в стильном черном цвете, сетевой фильтр-удлинитель Buro не только функционален, но и эстетично вписывается в любое пространство. С его помощью вы можете подключать все необходимые устройства, зная, что они защищены от непредвиденных обстоятельств в сети электропитания.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро упакован хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
только под евро вилки, с тонкими плохо пришлось разбирать и подгибать
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный, пользуюсь три месяца, все работает, рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный фильтр, каждое гнездо включается отдельно, хороший метраж. Мне понравился! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пилот, неплохого качества, очень полезная функция - индивидуальное включение каждой розетки, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
сетевой фильтр,очень удобный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Василий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная вещь! ))) Теперь управление всеми приборами под рукой в одном месте. :-)
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо. На одном переключателе светодиод плохо отрабатывает при включении,через раз
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
такой, как и должен быть, как искала
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
провод тонковат будет нагреваться
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
сетевой фильтр подошёл ,а также очень удобно с ним работать , спасибо за рекламу и за фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Наталья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная вещь! Включаешь то, что нужно в данный момент.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь просто! То что надо! На каждую розетку свой выключатель и один общий!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Инна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный качественный
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Как получили, муж сразу разобрал поджал немного и всё. Ничего не искрит, не шатается. Рекомендую! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер удлинитель работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену - прекрасный сетевой фильтр. Пришлось подогнуть немного контакты, но в остальном работает исправно уже не один месяц, кнопки используются часто
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
"Сетевик" хороший! Но есть одно "но" - контакты, идущие с индивидуальных кнопок на розетку круглые и не обеспечивают должный прижим к вилке, пришлось доработать (см. фото). Прошу производителя обратить на это внимание! В остальном - всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искала фильтр с выключателями на каждую розетку. Вилки втыкаются достаточно плотно в гнезда розеток. Ничего не болтается. Выключатели с диодами. Единственнй маленький минус - это не очень высокое качество пластика самого фильтра, но на работоспособность это никак не влияет. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм,был бы получше пластик–было бы супер



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное устройство для безопасного подключения ваших электроприборов. Этот удлинитель оборудован пятью розетками типа F (евророзетками) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту ваших устройств от перепадов напряжения и короткого замыкания. Наличие встроенного предохранителя и защиты от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию, а индикатор включения позволяет легко контролировать состояние устройства. Длинный 5-метровый кабель обеспечивает удобство размещения удлинителя в любом уголке помещения, что особенно полезно в больших комнатах или офисах. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что подходит для большинства бытовых приборов. Выполненный в стильном черном цвете, сетевой фильтр-удлинитель Buro не только функционален, но и эстетично вписывается в любое пространство. С его помощью вы можете подключать все необходимые устройства, зная, что они защищены от непредвиденных обстоятельств в сети электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро упакован хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
только под евро вилки, с тонкими плохо пришлось разбирать и подгибать
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный, пользуюсь три месяца, все работает, рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный фильтр, каждое гнездо включается отдельно, хороший метраж. Мне понравился! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пилот, неплохого качества, очень полезная функция - индивидуальное включение каждой розетки, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
сетевой фильтр,очень удобный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Василий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная вещь! ))) Теперь управление всеми приборами под рукой в одном месте. :-)
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо. На одном переключателе светодиод плохо отрабатывает при включении,через раз
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
такой, как и должен быть, как искала
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
провод тонковат будет нагреваться
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
сетевой фильтр подошёл ,а также очень удобно с ним работать , спасибо за рекламу и за фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Наталья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная вещь! Включаешь то, что нужно в данный момент.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь просто! То что надо! На каждую розетку свой выключатель и один общий!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Инна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный качественный
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Как получили, муж сразу разобрал поджал немного и всё. Ничего не искрит, не шатается. Рекомендую! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер удлинитель работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену - прекрасный сетевой фильтр. Пришлось подогнуть немного контакты, но в остальном работает исправно уже не один месяц, кнопки используются часто
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
"Сетевик" хороший! Но есть одно "но" - контакты, идущие с индивидуальных кнопок на розетку круглые и не обеспечивают должный прижим к вилке, пришлось доработать (см. фото). Прошу производителя обратить на это внимание! В остальном - всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искала фильтр с выключателями на каждую розетку. Вилки втыкаются достаточно плотно в гнезда розеток. Ничего не болтается. Выключатели с диодами. Единственнй маленький минус - это не очень высокое качество пластика самого фильтра, но на работоспособность это никак не влияет. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм,был бы получше пластик–было бы супер


Сетевой фильтр Buro 500SH-5-SW-B 5м (5 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...