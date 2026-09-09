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Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
780 руб.  1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255757
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
625

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для подключения ваших электронных устройств в домашних и офисных условиях. Он сочетает в себе продуманный дизайн и высокий уровень безопасности. Этот удлинитель оснащен пятью розетками типа F с заземлением, что обеспечивает подключение сразу нескольких устройств с европейскими вилками. Общая длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает комфортное подключение даже удаленных от розетки приборов. Buro предоставляет дополнительные меры защиты. Немаловажно, что у этого сетевого фильтра имеется защита от короткого замыкания, что обеспечивает надежную защиту вашей техники. Также имеется индикатор включения, который позволяет легко определить его рабочее состояние. Устройство выполнено в классическом черном цвете, что способствует его легкой интеграции в любой интерьер. Вес сетевого фильтра составляет 0,64 кг, благодаря чему он устойчиво располагается на поверхности. Для вашего удобства предусмотрена возможность крепления на стену. Максимальный ток нагрузки устройства составляет 10 А, что позволяет подключать к нему высокомощные устройства без опасений перегрузки. Хотя в устройстве отсутствуют USB разъемы, его основные характеристики делают Buro идеальным выбором для надежного и безопасного использования электрической энергии.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для подключения ваших электронных устройств в домашних и офисных условиях. Он сочетает в себе продуманный дизайн и высокий уровень безопасности. Этот удлинитель оснащен пятью розетками типа F с заземлением, что обеспечивает подключение сразу нескольких устройств с европейскими вилками. Общая длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает комфортное подключение даже удаленных от розетки приборов. Buro предоставляет дополнительные меры защиты. Немаловажно, что у этого сетевого фильтра имеется защита от короткого замыкания, что обеспечивает надежную защиту вашей техники. Также имеется индикатор включения, который позволяет легко определить его рабочее состояние. Устройство выполнено в классическом черном цвете, что способствует его легкой интеграции в любой интерьер. Вес сетевого фильтра составляет 0,64 кг, благодаря чему он устойчиво располагается на поверхности. Для вашего удобства предусмотрена возможность крепления на стену. Максимальный ток нагрузки устройства составляет 10 А, что позволяет подключать к нему высокомощные устройства без опасений перегрузки. Хотя в устройстве отсутствуют USB разъемы, его основные характеристики делают Buro идеальным выбором для надежного и безопасного использования электрической энергии.
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Доставка
Отзывы


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