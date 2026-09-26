Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Buro – это надежное и практичное решение для управления электроэнергией в вашем доме или офисе. Этот аксессуар сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, выполненный в черном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Buro предлагает шесть розеток с типом F (евророзетка), каждая из которых оснащена заземлением для дополнительной безопасности. Это гарантирует защиту ваших электронных устройств от возможных перепадов напряжения и коротких замыканий. Индикатор включения позволяет легко контролировать активное состояние устройства, обеспечивая удобство использования. Длина шнура составляет 3 метра, что предоставляет достаточную свободу для размещения приборов вдали от источника питания. Сетевой фильтр-удлинитель Buro также может похвастаться возможностью крепления на стену, что помогает организовать пространство наиболее рациональным образом. Благодаря входной вилке типа F (евровилка), данный удлинитель прост в подключении и совместим с большинством современных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает его подходящим для подключения нескольких устройств одновременно, без риска перегрева или перегрузки. Сетевой фильтр-удлинитель Buro с весом всего 0,5 кг является легким и простым в транспортировке, не занимая много места. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании. Note: USB разъемы не предусмотрены, что следует учитывать при оценке необходимого функционала устройства.
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