Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и удобное устройство для подключения нескольких приборов одновременно в домашних или офисных условиях. Оснащенный шестью евророзетками с заземлением, он гарантирует безопасное подключение устройств благодаря встроенной защите от короткого замыкания. Его длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко добраться до удаленных источников питания. Данный удлинитель отличается элегантным белым цветом, который хорошо сочетается с различными интерьерами. Легкий вес в 0,5 кг делает его портативным и удобным для перемещения. Он также оснащен возможностью крепления на стену, что экономит пространство и обеспечивает более удобное расположение в помещении. Сетевой фильтр-удлинитель Buro поддерживает максимальный ток нагрузки в 10 А и мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, что делает его отличным выбором для подключения разнообразных электрических устройств. Европейская вилка и розетки типа F обеспечивают надежное и совместимое подключение. Такой удлинитель подойдет как для использования дома, так и в офисе, гарантируя защиту и надежность всех подключенных устройств.
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