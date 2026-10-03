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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый

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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 5
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 6
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 7
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 5
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 6
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 7
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 68272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х6
Вес, г.
600

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый

Сетевой фильтр и удлинитель Power Cube — это надежное и удобное решение для подключения нескольких электрических устройств одновременно. Этот удлинитель оснащен пятью розетками типа F, что позволяет подключать сразу несколько приборов с максимальной нагрузкой в 2200 Вт. Встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает безопасность при использовании и защищает ваши устройства от возможных электрических повреждений. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, который дает свободу в размещении электрических устройств вдали от стационарных розеток. Удобный индикатор включения позволяет с легкостью определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Изделие выполнено в элегантном сером цвете, что делает его универсальным аксессуаром для любого интерьера. Сетевой фильтр легко справляется с напряжением в 220 В и рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А, что обеспечивает стабильную работу подключаемых устройств. Сетевой фильтр Power Cube оборудован евровилкой (Тип F) и заземлением, что соответствует европейским стандартам качества и безопасности. С весом всего 0,63 кг, удлинитель удобен в переноске и использовании в различных условиях. Это устройство станет отличным помощником как дома, так и в офисе, благодаря своей функциональности и простоте в использовании.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Развернуть
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр и удлинитель Power Cube — это надежное и удобное решение для подключения нескольких электрических устройств одновременно. Этот удлинитель оснащен пятью розетками типа F, что позволяет подключать сразу несколько приборов с максимальной нагрузкой в 2200 Вт. Встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает безопасность при использовании и защищает ваши устройства от возможных электрических повреждений. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, который дает свободу в размещении электрических устройств вдали от стационарных розеток. Удобный индикатор включения позволяет с легкостью определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Изделие выполнено в элегантном сером цвете, что делает его универсальным аксессуаром для любого интерьера. Сетевой фильтр легко справляется с напряжением в 220 В и рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А, что обеспечивает стабильную работу подключаемых устройств. Сетевой фильтр Power Cube оборудован евровилкой (Тип F) и заземлением, что соответствует европейским стандартам качества и безопасности. С весом всего 0,63 кг, удлинитель удобен в переноске и использовании в различных условиях. Это устройство станет отличным помощником как дома, так и в офисе, благодаря своей функциональности и простоте в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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