Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и практичное решение для вашей квартиры или офиса, обеспечивающее безопасное подключение множества устройств. Данное устройство имеет следующие характеристики: - Тип: Удлинитель/сетевой фильтр; - Бренд: Buro; - Общее количество розеток: 5, что позволяет подключить сразу несколько приборов; - Длина шнура составляет 5 метров, обеспечивая удобное подключение даже к удаленным источникам питания; - Защита от короткого замыкания гарантирует безопасность эксплуатации; - Вес составляет 0,64 кг, что делает его легким и удобным для переноса и установки; - Стильный белый цвет корпуса впишется в любой интерьер; - Входная вилка и розетки типа F (евровилка и евророзетка) обеспечивают совместимость с большинством устройств; - Наличие заземления и 5 розеток с заземлением повышает уровень защиты подключаемой техники; - Отсутствие USB разъема компенсируется высокой функциональностью основной части устройства; - Индикатор включения позволяет легко определить статус работоспособности устройства; - Возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство при установке; - Максимальный ток нагрузки 10 А, что подходит для большинства бытовых и офисных электроприборов. Networк фильтр-удлинитель Buro — это удачное сочетание качественного исполнения и высокой функциональности, что делает его оптимальным выбором для безопасного и эффективного использования электроприборов.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб. 900 руб.190 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-PS5.5/W 5м (5 розеток) белый
-
В наличииЦена 760 руб. 940 руб.190 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP5B-550 5S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK
-
В наличииЦена 760 руб. 1 160 руб.190 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m Black PF_C...
-
В наличииЦена 770 руб. 880 руб.193 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP6B-550 6S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный...
-
В наличииЦена 780 руб. 810 руб.195 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 780 руб. 900 руб.195 руб. в СплитУдлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)
-
В наличииЦена 790 руб. 910 руб.198 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W
-
В наличииЦена 820 руб. 1 040 руб.205 руб. в СплитСетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 870 руб. 880 руб.218 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES 5 5 м, белый, 5 розеток (99483)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый