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Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый

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Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
790 руб.  1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255722
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
640

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и практичное решение для вашей квартиры или офиса, обеспечивающее безопасное подключение множества устройств. Данное устройство имеет следующие характеристики: - Тип: Удлинитель/сетевой фильтр; - Бренд: Buro; - Общее количество розеток: 5, что позволяет подключить сразу несколько приборов; - Длина шнура составляет 5 метров, обеспечивая удобное подключение даже к удаленным источникам питания; - Защита от короткого замыкания гарантирует безопасность эксплуатации; - Вес составляет 0,64 кг, что делает его легким и удобным для переноса и установки; - Стильный белый цвет корпуса впишется в любой интерьер; - Входная вилка и розетки типа F (евровилка и евророзетка) обеспечивают совместимость с большинством устройств; - Наличие заземления и 5 розеток с заземлением повышает уровень защиты подключаемой техники; - Отсутствие USB разъема компенсируется высокой функциональностью основной части устройства; - Индикатор включения позволяет легко определить статус работоспособности устройства; - Возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство при установке; - Максимальный ток нагрузки 10 А, что подходит для большинства бытовых и офисных электроприборов. Networк фильтр-удлинитель Buro — это удачное сочетание качественного исполнения и высокой функциональности, что делает его оптимальным выбором для безопасного и эффективного использования электроприборов.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и практичное решение для вашей квартиры или офиса, обеспечивающее безопасное подключение множества устройств. Данное устройство имеет следующие характеристики: - Тип: Удлинитель/сетевой фильтр; - Бренд: Buro; - Общее количество розеток: 5, что позволяет подключить сразу несколько приборов; - Длина шнура составляет 5 метров, обеспечивая удобное подключение даже к удаленным источникам питания; - Защита от короткого замыкания гарантирует безопасность эксплуатации; - Вес составляет 0,64 кг, что делает его легким и удобным для переноса и установки; - Стильный белый цвет корпуса впишется в любой интерьер; - Входная вилка и розетки типа F (евровилка и евророзетка) обеспечивают совместимость с большинством устройств; - Наличие заземления и 5 розеток с заземлением повышает уровень защиты подключаемой техники; - Отсутствие USB разъема компенсируется высокой функциональностью основной части устройства; - Индикатор включения позволяет легко определить статус работоспособности устройства; - Возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство при установке; - Максимальный ток нагрузки 10 А, что подходит для большинства бытовых и офисных электроприборов. Networк фильтр-удлинитель Buro — это удачное сочетание качественного исполнения и высокой функциональности, что делает его оптимальным выбором для безопасного и эффективного использования электроприборов.
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Доставка
Отзывы


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