Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753)
Сетевые фильтры и удлинители Defender — это надежное и удобное решение для подключения ваших устройств. Они сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Данный удлинитель оснащен пятью розетками формата F (евророзетка), которые позволяют подключать несколько приборов одновременно. А благодаря двум USB-разъемам Type-A вы сможете также зарядить свои мобильные устройства без необходимости в адаптере. Удлинитель изготовлен в элегантном черном цвете и имеет длину шнура 3 метра, что обеспечивает гибкость в размещении и использование в различных условиях. Вес устройства составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и мобильным. Кроме того, Defender обеспечивает защиту от короткого замыкания, что гарантирует безопасность ваших подключенных устройств. Благодаря встроенному индикатору включения вы всегда будете знать, находится ли устройство в рабочем состоянии. Поддержка напряжения сети 220-230 В делает этот сетевой фильтр совместимым с большинством стандартных сетей. Удлинитель Defender — это идеальный выбор для дома и офиса, обеспечивающий как безопасность, так и удобство подключения.
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