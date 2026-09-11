Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель NoName — это надежное и функциональное устройство для повседневного использования в доме или офисе. Он оснащен пятью евророзетками типа F, каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает безопасное подключение ваших электроприборов. Сетевой фильтр предлагает защиту от короткого замыкания, гарантируя безопасность и долговечность вашей техники. Предохранитель устройства позволяет избежать перегрузок, поддерживая максимальный ток нагрузки до 10 А и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт. Удлинитель выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Длина шнура составляет 3 метра, что обеспечивает удобное размещение розеток в нужном вам месте, независимо от расположения основной розетки. NoName сетевой фильтр-удлинитель оснащен евровилкой типа F для надежного подключения к источнику питания. С весом всего 0,63 кг, устройство легко переносится и может быть установлено в любой удобной точке вашего помещения. Ищете надежный и функциональный удлинитель со всеми необходимыми функциями безопасности? Сетевой фильтр-удлинитель NoName станет отличным выбором для защиты и распределения электроэнергии в вашем доме или рабочем пространстве.
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