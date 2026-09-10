Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-W 1.8м (5 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-W 1.8м (5 розеток) белый
Сетевой фильтр Buro серии 500SH защищает подключенные в него устройства от импульсных помех (скачков напряжения), высокочастотных помех (радиопомех) и короткого замыкания. Корпус выполнен из качественного негорючего пластика. В сетевой фильтр возможно подключить до 5 устройств одновременно с максимальной нагрузкой до 2200 Вт. Установленный биметаллический термопрерыватель надежно защищает сетевой фильтр от перегрузок и перегрева. Сетевой фильтр легко расположить на горизонтальной поверхности или закрепить вертикально на стене, для чего предусмотрены специальные крепления. Для одновременного включения выходных розеток на корпусе предусмотрена кнопка включения со световой индикацией. Сетевой фильтр оборудован вилкой UPS для подключению к блоку бесперебойного питания. Таким образом все подключенные к сетевому фильтру устройства останутся в работе при отключении внешнего питания.
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