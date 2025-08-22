Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755)
Сетевой фильтр-удлинитель Defender представляет собой многофункциональное устройство, которое обеспечивает надежную защиту ваших электроприборов. Этот универсальный удлинитель оснащен пятью розетками типа F (евророзетка) и двумя USB-разъемами типа A, что позволяет одновременно подключать как стандартные электроприборы, так и мобильные устройства. Основные характеристики сетевого фильтра включают длину шнура в 5 метров, что обеспечивает большую гибкость в его размещении. С защитой от короткого замыкания ваши приборы будут защищены от перегруза и перепадов напряжения, что значительно увеличивает срок их службы. Индикатор включения показывает состояние работы устройства, облегчая контроль над его использованием. Компактная и легкая конструкция с весом всего 0,7 кг и стильный черный цвет делают этот сетевой фильтр Defender не только практичным, но и эстетичным решением для вашего дома или офиса. Входная вилка типа F (евровилка) и возможность работы в сети с напряжением 220-230 В делают его подходящим для использования в большинстве европейских стран. Сетевой фильтр-удлинитель Defender — это надежное и удобное решение для подключения и защиты ваших устройств, которое сочетается с доступностью и качеством бренда Defender.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-W 1.8м (8 розеток) белый
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 070 руб. 1 530 руб.268 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-5-B 5м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-15-WHITE 5м (5 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
Включил розетку, воткнул зарядку ноутбука, лампочка на кнопке тут же потухла. Сам пилот при этом работает, но о качестве изделия сразу можно все понять (((
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755)
Достоинства:
Комментарий:
Включил розетку, воткнул зарядку ноутбука, лампочка на кнопке тут же потухла. Сам пилот при этом работает, но о качестве изделия сразу можно все понять (((