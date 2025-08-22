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Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755)

1 Отзывы
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Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 1
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 2
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 3
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 4
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 5
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 6
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 7
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 8
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 9
Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 4
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 5
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 6
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 7
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 8
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 9
  • Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х5
Вес, г.
650

Описание товара Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755)

Сетевой фильтр-удлинитель Defender представляет собой многофункциональное устройство, которое обеспечивает надежную защиту ваших электроприборов. Этот универсальный удлинитель оснащен пятью розетками типа F (евророзетка) и двумя USB-разъемами типа A, что позволяет одновременно подключать как стандартные электроприборы, так и мобильные устройства. Основные характеристики сетевого фильтра включают длину шнура в 5 метров, что обеспечивает большую гибкость в его размещении. С защитой от короткого замыкания ваши приборы будут защищены от перегруза и перепадов напряжения, что значительно увеличивает срок их службы. Индикатор включения показывает состояние работы устройства, облегчая контроль над его использованием. Компактная и легкая конструкция с весом всего 0,7 кг и стильный черный цвет делают этот сетевой фильтр Defender не только практичным, но и эстетичным решением для вашего дома или офиса. Входная вилка типа F (евровилка) и возможность работы в сети с напряжением 220-230 В делают его подходящим для использования в большинстве европейских стран. Сетевой фильтр-удлинитель Defender — это надежное и удобное решение для подключения и защиты ваших устройств, которое сочетается с доступностью и качеством бренда Defender.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755)

Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Mikhail O.

Достоинства:


Комментарий:
Включил розетку, воткнул зарядку ноутбука, лампочка на кнопке тут же потухла. Сам пилот при этом работает, но о качестве изделия сразу можно все понять (((



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Defender представляет собой многофункциональное устройство, которое обеспечивает надежную защиту ваших электроприборов. Этот универсальный удлинитель оснащен пятью розетками типа F (евророзетка) и двумя USB-разъемами типа A, что позволяет одновременно подключать как стандартные электроприборы, так и мобильные устройства. Основные характеристики сетевого фильтра включают длину шнура в 5 метров, что обеспечивает большую гибкость в его размещении. С защитой от короткого замыкания ваши приборы будут защищены от перегруза и перепадов напряжения, что значительно увеличивает срок их службы. Индикатор включения показывает состояние работы устройства, облегчая контроль над его использованием. Компактная и легкая конструкция с весом всего 0,7 кг и стильный черный цвет делают этот сетевой фильтр Defender не только практичным, но и эстетичным решением для вашего дома или офиса. Входная вилка типа F (евровилка) и возможность работы в сети с напряжением 220-230 В делают его подходящим для использования в большинстве европейских стран. Сетевой фильтр-удлинитель Defender — это надежное и удобное решение для подключения и защиты ваших устройств, которое сочетается с доступностью и качеством бренда Defender.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Mikhail O.

Достоинства:


Комментарий:
Включил розетку, воткнул зарядку ноутбука, лампочка на кнопке тут же потухла. Сам пилот при этом работает, но о качестве изделия сразу можно все понять (((


Сетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99755) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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