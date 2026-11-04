Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487)
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%520 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 165180
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
520 руб. -28%
720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х9х5
Вес, г.
330
Описание товара Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487)
Сетевой фильтр начального уровня с четырьмя розетками, обеспечивающий все базовые функции защиты электротехники
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Сетевой фильтр начального уровня с четырьмя розетками, обеспечивающий все базовые функции защиты электротехники
Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487) - купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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