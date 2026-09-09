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Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255759
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
USB разъем
1
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр Buro BU-SP_USB_2A оснащен шестью стандартными розетками 220 В, а также двумя портами USB с силой тока 1 и 2,1 А, предназначенными для подзарядки мобильных девайсов. Он защищает подключенные устройства от импульсных высокочастотных помех. Кроме того, сетевой фильтр автоматически отключается при перегреве или коротком замыкании, предотвращая повреждение электроники и распространение пожара.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
USB разъем
1
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр Buro BU-SP_USB_2A оснащен шестью стандартными розетками 220 В, а также двумя портами USB с силой тока 1 и 2,1 А, предназначенными для подзарядки мобильных девайсов. Он защищает подключенные устройства от импульсных высокочастотных помех. Кроме того, сетевой фильтр автоматически отключается при перегреве или коротком замыкании, предотвращая повреждение электроники и распространение пожара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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