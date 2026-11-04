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Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484)

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Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 1
Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 2
Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 3
Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
480 руб.  690 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484)
480 руб. -30%
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
31х9х2
Вес, г.
300

Описание товара Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484)

Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - этот товар вы можете купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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