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Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64)

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Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 1
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 2
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 3
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 4
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 1
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 2
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 3
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 4
  • Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645050
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64)

Для кого и под какие задачи

Этот объемный комплект оперативной памяти DDR4 создан для пользователей, которые стремятся к максимальной многозадачности и работе с ресурсоемкими приложениями. Он идеально подойдет для сборки мощной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами и большими базами данных, а также для геймеров, запускающих игры параллельно со стримингом и другими фоновыми задачами. Суммарный объем в 64 ГБ с запасом покрывает потребности даже самых требовательных профессиональных сценариев, в то время как высокая частота обеспечивает отзывчивость системы, что выгодно отличает этот комплект от более медленных модулей большого объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR4, который остается актуальным и производительным решением для современных платформ на сокетах AM4 и LGA 1200/1700. Использование форм-фактора DIMM означает, что эти планки предназначены исключительно для установки в настольные компьютеры и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для памяти предыдущего поколения DDR3 или нового DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 32 ГБ каждая, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отклик при работе в тяжелых редакторах и общую плавность системы при активной многозадачности. Для большинства задач, включая современные игры и профессиональные приложения, сочетание такого значительного объема и высокой частоты создает идеальный баланс между емкостью хранилища данных и скоростью доступа к ним.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти заданы как CL16, что при частоте 3200 МГц является хорошим показателем, обеспечивающим низкую задержку и эффективную работу. Стандартное напряжение для работы на заявленных параметрах составляет 1.35 В. Для простой активации высокой частоты модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки в BIOS материнской платы и получить заявленные 3200 МГц без необходимости ручного разгона и тонкой настройки таймингов.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4, включая платформы AMD на базе чипсетов серий 300, 400, 500 и Intel на базе чипсетов серий 400, 500, 600 и 700. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо убедиться, что выбранная материнская плата и процессор официально поддерживают такой режим; для процессоров Intel это часто требует активации профиля XMP, а для современных процессоров AMD Ryzen такая частота обычно является штатной.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из алюминия, которые не только эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, но и имеют стильный дизайн. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнских плат от основных производителей, таких как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, что дает широкие возможности для персонализации внешнего вида игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных планок, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Установка модулей в правильные слоты на материнской плате (обычно с чередованием) активирует этот режим, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для дальнейшего расширения объема в будущем рекомендуется приобретать идентичный комплект, однако смешивание разных модулей даже одной модели может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно проверить совместимость поколения DDR4 с вашей материнской платой, а также убедиться, что версия BIOS обновлена для лучшей стабильности работы с памятью большого объема. Высота модулей с радиаторами относительно невелика, но все же стоит свериться с габаритами процессорного кулера во избежание механических конфликтов. Этот комплект является отличным выбором для тех, кому нужен большой объем и высокая скорость для профессиональных задач и игр, но пользователям с ограниченным бюджетом или базовыми потребностями вроде офисной работы стоит рассмотреть варианты с меньшим объемом и частотой.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот объемный комплект оперативной памяти DDR4 создан для пользователей, которые стремятся к максимальной многозадачности и работе с ресурсоемкими приложениями. Он идеально подойдет для сборки мощной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами и большими базами данных, а также для геймеров, запускающих игры параллельно со стримингом и другими фоновыми задачами. Суммарный объем в 64 ГБ с запасом покрывает потребности даже самых требовательных профессиональных сценариев, в то время как высокая частота обеспечивает отзывчивость системы, что выгодно отличает этот комплект от более медленных модулей большого объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR4, который остается актуальным и производительным решением для современных платформ на сокетах AM4 и LGA 1200/1700. Использование форм-фактора DIMM означает, что эти планки предназначены исключительно для установки в настольные компьютеры и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для памяти предыдущего поколения DDR3 или нового DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 32 ГБ каждая, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отклик при работе в тяжелых редакторах и общую плавность системы при активной многозадачности. Для большинства задач, включая современные игры и профессиональные приложения, сочетание такого значительного объема и высокой частоты создает идеальный баланс между емкостью хранилища данных и скоростью доступа к ним.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти заданы как CL16, что при частоте 3200 МГц является хорошим показателем, обеспечивающим низкую задержку и эффективную работу. Стандартное напряжение для работы на заявленных параметрах составляет 1.35 В. Для простой активации высокой частоты модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки в BIOS материнской платы и получить заявленные 3200 МГц без необходимости ручного разгона и тонкой настройки таймингов.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4, включая платформы AMD на базе чипсетов серий 300, 400, 500 и Intel на базе чипсетов серий 400, 500, 600 и 700. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо убедиться, что выбранная материнская плата и процессор официально поддерживают такой режим; для процессоров Intel это часто требует активации профиля XMP, а для современных процессоров AMD Ryzen такая частота обычно является штатной.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из алюминия, которые не только эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, но и имеют стильный дизайн. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнских плат от основных производителей, таких как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, что дает широкие возможности для персонализации внешнего вида игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных планок, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Установка модулей в правильные слоты на материнской плате (обычно с чередованием) активирует этот режим, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для дальнейшего расширения объема в будущем рекомендуется приобретать идентичный комплект, однако смешивание разных модулей даже одной модели может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно проверить совместимость поколения DDR4 с вашей материнской платой, а также убедиться, что версия BIOS обновлена для лучшей стабильности работы с памятью большого объема. Высота модулей с радиаторами относительно невелика, но все же стоит свериться с габаритами процессорного кулера во избежание механических конфликтов. Этот комплект является отличным выбором для тех, кому нужен большой объем и высокая скорость для профессиональных задач и игр, но пользователям с ограниченным бюджетом или базовыми потребностями вроде офисной работы стоит рассмотреть варианты с меньшим объемом и частотой.

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Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 64Gb (kit 2x32Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/64) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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