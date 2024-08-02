Память оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти идеально подойдёт для сборки надёжного рабочего ПК, бюджетного игрового компьютера или для апгрейда старой системы. Объём в 16 ГБ с частотой 3200 МГц уверенно справляется с современными играми на высоких настройках, повседневной многозадачностью с десятками вкладок в браузере и офисными приложениями. Он представляет собой отличный баланс между производительностью и стоимостью, закрывая потребности большинства домашних и офисных пользователей, которым не требуется экстремальный разгон или максимальный объём для профессионального рендеринга.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для большинства задач объём в 16 ГБ, что позволяет комфортно работать с требовательными приложениями и играми без подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ. Базовая частота в 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы. В паре со вторым идентичным модулем в двухканальном режиме производительность вырастет ещё заметнее, особенно в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля, включая задержку CL22, являются стандартными для памяти такого класса и частоты. Они обеспечивают стабильную работу с умеренной латентностью, что является хорошим компромиссом для неразогнанных систем. Для активации номинальной частоты 3200 МГц в большинстве случаев потребуется включить профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это простая автоматическая процедура, которая избавляет пользователя от ручной настройки частоты, напряжения и таймингов.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ Intel и AMD, поддерживающих DDR4, включая процессоры Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серии 3000, 4000, 5000 и 7000. Однако максимальную поддержку частоты 3200 МГц гарантируют не все чипсеты и процессоры, особенно бюджетные, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы. Для старых платформ может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для модулей с умеренным тепловыделением на номинальной частоте. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или при установке массивных башенных кулеров процессора, так как исключает риск физического конфликта. Внешний вид лаконичен и подойдёт для любых сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установить второй идентичный модуль в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. При планировании апгрейда стоит учитывать, что для идеальной совместимости и стабильной работы лучше приобретать модули из одной партии или готовые комплекты, так как смешивание разных планок даже с одинаковыми характеристиками иногда может вызывать нестабильность.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, так как установка в слот DDR3 или DDR5 физически невозможна. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, а некоторые самые бюджетные платформы могут не поддерживать такую высокую частоту, ограничиваясь стандартными 2133 или 2400 МГц. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто ищет надёжную, быструю и ёмкую память от проверенного бренда для повседневных задач и игр без излишеств в виде подсветки.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти идеально подойдёт для сборки надёжного рабочего ПК, бюджетного игрового компьютера или для апгрейда старой системы. Объём в 16 ГБ с частотой 3200 МГц уверенно справляется с современными играми на высоких настройках, повседневной многозадачностью с десятками вкладок в браузере и офисными приложениями. Он представляет собой отличный баланс между производительностью и стоимостью, закрывая потребности большинства домашних и офисных пользователей, которым не требуется экстремальный разгон или максимальный объём для профессионального рендеринга.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для большинства задач объём в 16 ГБ, что позволяет комфортно работать с требовательными приложениями и играми без подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ. Базовая частота в 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы. В паре со вторым идентичным модулем в двухканальном режиме производительность вырастет ещё заметнее, особенно в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля, включая задержку CL22, являются стандартными для памяти такого класса и частоты. Они обеспечивают стабильную работу с умеренной латентностью, что является хорошим компромиссом для неразогнанных систем. Для активации номинальной частоты 3200 МГц в большинстве случаев потребуется включить профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это простая автоматическая процедура, которая избавляет пользователя от ручной настройки частоты, напряжения и таймингов.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ Intel и AMD, поддерживающих DDR4, включая процессоры Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серии 3000, 4000, 5000 и 7000. Однако максимальную поддержку частоты 3200 МГц гарантируют не все чипсеты и процессоры, особенно бюджетные, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы. Для старых платформ может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для модулей с умеренным тепловыделением на номинальной частоте. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или при установке массивных башенных кулеров процессора, так как исключает риск физического конфликта. Внешний вид лаконичен и подойдёт для любых сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установить второй идентичный модуль в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. При планировании апгрейда стоит учитывать, что для идеальной совместимости и стабильной работы лучше приобретать модули из одной партии или готовые комплекты, так как смешивание разных планок даже с одинаковыми характеристиками иногда может вызывать нестабильность.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, так как установка в слот DDR3 или DDR5 физически невозможна. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, а некоторые самые бюджетные платформы могут не поддерживать такую высокую частоту, ограничиваясь стандартными 2133 или 2400 МГц. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто ищет надёжную, быструю и ёмкую память от проверенного бренда для повседневных задач и игр без излишеств в виде подсветки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
На одной из двух планок, был вспученный текстолит, но это не помешало ей пройти все тесты памяти.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
Достоинства:
Комментарий:
На одной из двух планок, был вспученный текстолит, но это не помешало ей пройти все тесты памяти.