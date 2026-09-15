Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет пользователям, собирающим современный офисный или домашний ПК начального и среднего уровня, а также тем, кто планирует плавный апгрейд на новую платформу с поддержкой DDR5. Он стабильно справляется с повседневной многозадачностью, работой в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями и нетребовательными играми. Для ресурсоемких задач вроде монтажа видео в высоком разрешении или сложного 3D-рендеринга одного модуля на 16 ГБ будет недостаточно, но он послужит надежным фундаментом для дальнейшего расширения до двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает переход на новое поколение с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с устаревающей DDR4. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, в то время как для ноутбуков и мини-ПК требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартовым показателем для новой системы. Частота в 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и минимальных FPS в играх, особенно когда процессор не ограничен по вычислительной мощности. Однако для раскрытия полного потенциала DDR5 и получения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях рекомендуется устанавливать два таких модуля в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги этого модуля не относятся к сверхнизким, что характерно для многих модулей DDR5 начального уровня, и это является компромиссом для достижения стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц. Рабочее напряжение обычно находится в стандартном для DDR5 диапазоне. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применять оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, гарантируя выход на номинальную скорость.

Совместимость с платформой

Модуль предназначен для платформ Intel 600-й, 700-й серий и новее, а также для современных платформ AMD с поддержкой DDR5 (AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на таких частотах. На некоторых платах для стабильной работы с памятью на 5600 МГц и выше может потребоваться обновление микропрограммы BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов, что является преимуществом для компактных сборок и систем с крупными процессорными кулерами, которые могут конфликтовать с высокими планками. Отсутствие активного охлаждения вполне допустимо для данной частоты и рабочих напряжений DDR5, так как поколение изначально спроектировано с учетом энергоэффективности. Подсветка RGB не предусмотрена, что делает модуль отличным выбором для строгих рабочих станций или систем, где важен минимализм.

Комплектность, режимы работы и расширение

Внимание, это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и, как следствие, общую производительность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Дальнейшее расширение возможно до общего объема, ограниченного спецификациями вашей материнской платы, но для лучшей совместимости стоит выбирать планки с максимально близкими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс — это покупка одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполное раскрытие потенциала современной платформы. Для игр и серьезной работы настоятельно рекомендуется сразу рассматривать комплект из двух модулей. Убедитесь в полной совместимости вашей материнской платы с DDR5, а также проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы для гарантии выхода на частоту 5600 МГц. Этот модуль оптимален для создания бюджетной системы на DDR5 с перспективой быстрого апгрейда, но если ваша задача — сразу получить максимальную отзывчивость, лучше выбрать готовый двухмодульный комплект.