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Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)

22 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 1
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 2
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 3
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 4
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 5
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 6
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 7
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 5
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 6
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 7
  • Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 816 руб. 
Начислим 1339 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
23 816 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти станет надежным выбором для повседневных задач и базового апгрейда системы. Её объема в 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким и средним монтажом фото, а также для многих современных игр на средних настройках. Она закрывает потребности пользователя, который ценит стабильность и надежность без претензий на экстремальный разгон или топовую частоту, предлагая хороший баланс между производительностью и ценой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое на сегодня является основным стандартом для большинства настольных ПК и ноутбуков. Его форм-фактор DIMM предназначен для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Это означает, что планка не подходит для ноутбуков и компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что в современных условиях является отличным базовым уровнем для большинства задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и работе с большими файлами. Для сборки нового ПК или апгрейда старой системы с DDR4 этот показатель представляет собой оптимальный баланс между ценой и скоростью, давая заметный прирост по сравнению со стандартными частотами вроде 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг этой памяти обозначен как CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хорошую латентность и общую отзывчивость. Для активации заявленной скорости в 3200 МГц необходимо включить предустановленный профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Это делает настройку быстрой и безопасной даже для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (серии процессоров от 6-го поколения и новее) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь соответствующие слоты DIMM для DDR4, так как они физически не совместимы с предыдущим поколением DDR3. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей на сайте производителя материнской платы и убедиться, что чипсет позволяет задействовать частоту 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами при установке, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей остается в штатных пределах, а надежность бренда Kingston служит дополнительной гарантией стабильности.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одной планки объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде других задач, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно обозначенные одним цветом). Добавлять этот модуль к уже установленной памяти другого производителя или с другими таймингами не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой: она должна поддерживать и стандарт DDR4, и частоту 3200 МГц через профиль XMP. Учитывайте, что для работы на заявленной скорости потребуется ее активация в BIOS. Этот модуль оптимален для тех, кто собирает систему с нуля и готов докупить вторую планку для двухканального режима, или для апгрейда, где требуется простое увеличение объема. Если вам нужна максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях, рассмотрите комплект из двух планок сразу или модули с более низкими таймингами.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Костя С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
silin503

Достоинства:


Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий Хитрый

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил л.

Достоинства:


Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
тарас н.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Кристина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, описанию соответствует.
23.11.2022
Владимир

Достоинства:
бренд

Комментарий:
Встала как родная, в пару к такой же, купленной ранее. Работают обе на частоте 3200.



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти станет надежным выбором для повседневных задач и базового апгрейда системы. Её объема в 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким и средним монтажом фото, а также для многих современных игр на средних настройках. Она закрывает потребности пользователя, который ценит стабильность и надежность без претензий на экстремальный разгон или топовую частоту, предлагая хороший баланс между производительностью и ценой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое на сегодня является основным стандартом для большинства настольных ПК и ноутбуков. Его форм-фактор DIMM предназначен для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Это означает, что планка не подходит для ноутбуков и компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что в современных условиях является отличным базовым уровнем для большинства задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и работе с большими файлами. Для сборки нового ПК или апгрейда старой системы с DDR4 этот показатель представляет собой оптимальный баланс между ценой и скоростью, давая заметный прирост по сравнению со стандартными частотами вроде 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг этой памяти обозначен как CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хорошую латентность и общую отзывчивость. Для активации заявленной скорости в 3200 МГц необходимо включить предустановленный профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Это делает настройку быстрой и безопасной даже для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (серии процессоров от 6-го поколения и новее) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь соответствующие слоты DIMM для DDR4, так как они физически не совместимы с предыдущим поколением DDR3. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей на сайте производителя материнской платы и убедиться, что чипсет позволяет задействовать частоту 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами при установке, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей остается в штатных пределах, а надежность бренда Kingston служит дополнительной гарантией стабильности.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одной планки объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде других задач, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно обозначенные одним цветом). Добавлять этот модуль к уже установленной памяти другого производителя или с другими таймингами не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой: она должна поддерживать и стандарт DDR4, и частоту 3200 МГц через профиль XMP. Учитывайте, что для работы на заявленной скорости потребуется ее активация в BIOS. Этот модуль оптимален для тех, кто собирает систему с нуля и готов докупить вторую планку для двухканального режима, или для апгрейда, где требуется простое увеличение объема. Если вам нужна максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях, рассмотрите комплект из двух планок сразу или модули с более низкими таймингами.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Костя С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
silin503

Достоинства:


Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий Хитрый

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил л.

Достоинства:


Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
тарас н.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Кристина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, описанию соответствует.
23.11.2022
Владимир

Достоинства:
бренд

Комментарий:
Встала как родная, в пару к такой же, купленной ранее. Работают обе на частоте 3200.


Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16) - этот товар вы можете купить по цене 23816 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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