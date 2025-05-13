Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти станет надежным выбором для повседневных задач и базового апгрейда системы. Её объема в 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким и средним монтажом фото, а также для многих современных игр на средних настройках. Она закрывает потребности пользователя, который ценит стабильность и надежность без претензий на экстремальный разгон или топовую частоту, предлагая хороший баланс между производительностью и ценой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое на сегодня является основным стандартом для большинства настольных ПК и ноутбуков. Его форм-фактор DIMM предназначен для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Это означает, что планка не подходит для ноутбуков и компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что в современных условиях является отличным базовым уровнем для большинства задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и работе с большими файлами. Для сборки нового ПК или апгрейда старой системы с DDR4 этот показатель представляет собой оптимальный баланс между ценой и скоростью, давая заметный прирост по сравнению со стандартными частотами вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг этой памяти обозначен как CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хорошую латентность и общую отзывчивость. Для активации заявленной скорости в 3200 МГц необходимо включить предустановленный профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Это делает настройку быстрой и безопасной даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (серии процессоров от 6-го поколения и новее) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь соответствующие слоты DIMM для DDR4, так как они физически не совместимы с предыдущим поколением DDR3. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей на сайте производителя материнской платы и убедиться, что чипсет позволяет задействовать частоту 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами при установке, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей остается в штатных пределах, а надежность бренда Kingston служит дополнительной гарантией стабильности.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде других задач, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно обозначенные одним цветом). Добавлять этот модуль к уже установленной памяти другого производителя или с другими таймингами не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой: она должна поддерживать и стандарт DDR4, и частоту 3200 МГц через профиль XMP. Учитывайте, что для работы на заявленной скорости потребуется ее активация в BIOS. Этот модуль оптимален для тех, кто собирает систему с нуля и готов докупить вторую планку для двухканального режима, или для апгрейда, где требуется простое увеличение объема. Если вам нужна максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях, рассмотрите комплект из двух планок сразу или модули с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти станет надежным выбором для повседневных задач и базового апгрейда системы. Её объема в 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким и средним монтажом фото, а также для многих современных игр на средних настройках. Она закрывает потребности пользователя, который ценит стабильность и надежность без претензий на экстремальный разгон или топовую частоту, предлагая хороший баланс между производительностью и ценой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое на сегодня является основным стандартом для большинства настольных ПК и ноутбуков. Его форм-фактор DIMM предназначен для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Это означает, что планка не подходит для ноутбуков и компактных систем, где используются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что в современных условиях является отличным базовым уровнем для большинства задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и работе с большими файлами. Для сборки нового ПК или апгрейда старой системы с DDR4 этот показатель представляет собой оптимальный баланс между ценой и скоростью, давая заметный прирост по сравнению со стандартными частотами вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг этой памяти обозначен как CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хорошую латентность и общую отзывчивость. Для активации заявленной скорости в 3200 МГц необходимо включить предустановленный профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Это делает настройку быстрой и безопасной даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (серии процессоров от 6-го поколения и новее) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь соответствующие слоты DIMM для DDR4, так как они физически не совместимы с предыдущим поколением DDR3. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей на сайте производителя материнской платы и убедиться, что чипсет позволяет задействовать частоту 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами при установке, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей остается в штатных пределах, а надежность бренда Kingston служит дополнительной гарантией стабильности.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде других задач, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно обозначенные одним цветом). Добавлять этот модуль к уже установленной памяти другого производителя или с другими таймингами не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой: она должна поддерживать и стандарт DDR4, и частоту 3200 МГц через профиль XMP. Учитывайте, что для работы на заявленной скорости потребуется ее активация в BIOS. Этот модуль оптимален для тех, кто собирает систему с нуля и готов докупить вторую планку для двухканального режима, или для апгрейда, где требуется простое увеличение объема. Если вам нужна максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях, рассмотрите комплект из двух планок сразу или модули с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Достоинства:
Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Достоинства:
Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Достоинства:
Комментарий:
Работает, описанию соответствует.
Достоинства:
бренд
Комментарий:
Встала как родная, в пару к такой же, купленной ранее. Работают обе на частоте 3200.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
Достоинства:
Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Достоинства:
Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Достоинства:
Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Достоинства:
Комментарий:
Работает, описанию соответствует.
Достоинства:
бренд
Комментарий:
Встала как родная, в пару к такой же, купленной ранее. Работают обе на частоте 3200.