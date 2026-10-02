Память оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G32002S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G32002S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдёт для пользователей, которым важна надёжность и стабильность системы в условиях серьёзной многозадачности. Он отлично справится с одновременной работой в тяжёлых приложениях, такими как графические и видеоредакторы, обработка больших данных или запуск нескольких виртуальных машин, а также обеспечит комфортный опыт в современных играх без фризов и подгрузок. 32 гигабайта объёма с высокой частотой — это разумный баланс между производительностью и ценой для мощного домашнего или рабочего ПК, который не относится к экстремальным оверклокерским сборкам.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4 — современное, но уже хорошо освоенное поколение, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому при апгрейде или сборке необходимо убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — этого более чем достаточно для большинства профессиональных и игровых задач. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях такая связка большого объёма и высокой частоты даст заметную отзывчивость системы при переключении между десятками вкладок браузера, ускорит рендеринг видео и уменьшит время загрузки уровней в ресурсоёмких играх, особенно на платформах AMD Ryzen, которые чувствительны к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочие тайминги данного комплекта составляют CL22 при напряжении 1.2 В. Такой показатель латентности является типичным для памяти DDR4 на частоте 3200 МГц и обеспечивает стабильную работу без необходимости в повышенном напряжении. Для достижения заявленной частоты модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы и получить максимальную производительность без ручного разгона. Это удобное решение для пользователей, которые не хотят погружаться в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel (серии 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (платформы AM4 и новее, поддерживающие DDR4). Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходимо, чтобы и процессор, и материнская плата официально поддерживали такой режим. На некоторых базовых платформах (H610, A520) максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Signature выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это решение удешевляет конструкцию и снижает высоту планок, что полностью исключает возможные конфликты с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Такое охлаждение рассчитано на штатную работу на заявленных частотах, что вполне достаточно для стабильной ежедневной эксплуатации без экстремального разгона. Подсветка на данных модулях отсутствует, что делает их отличным выбором для минималистичных или корпоративных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения объёма можно добавить ещё один аналогичный комплект, но стоит учитывать, что стабильность работы на высоких частотах с четырьмя модулями зависит от возможностей контроллера памяти процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поддержкой частоты: на некоторых старых или самых бюджетных материнских платах память может запуститься только на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают разгон памяти через XMP до 3200 МГц. Этот комплект оптимален для тех, кто ищет большой объём и высокую стандартную частоту по доступной цене без излишеств в виде подсветки. Геймерам на платформах AMD Ryzen, возможно, стоит обратить внимание на модули с более низкими таймингами (например, CL16) для максимального прироста, а для офисных задач хватит и более простых решений меньшего объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдёт для пользователей, которым важна надёжность и стабильность системы в условиях серьёзной многозадачности. Он отлично справится с одновременной работой в тяжёлых приложениях, такими как графические и видеоредакторы, обработка больших данных или запуск нескольких виртуальных машин, а также обеспечит комфортный опыт в современных играх без фризов и подгрузок. 32 гигабайта объёма с высокой частотой — это разумный баланс между производительностью и ценой для мощного домашнего или рабочего ПК, который не относится к экстремальным оверклокерским сборкам.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4 — современное, но уже хорошо освоенное поколение, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому при апгрейде или сборке необходимо убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — этого более чем достаточно для большинства профессиональных и игровых задач. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях такая связка большого объёма и высокой частоты даст заметную отзывчивость системы при переключении между десятками вкладок браузера, ускорит рендеринг видео и уменьшит время загрузки уровней в ресурсоёмких играх, особенно на платформах AMD Ryzen, которые чувствительны к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочие тайминги данного комплекта составляют CL22 при напряжении 1.2 В. Такой показатель латентности является типичным для памяти DDR4 на частоте 3200 МГц и обеспечивает стабильную работу без необходимости в повышенном напряжении. Для достижения заявленной частоты модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы и получить максимальную производительность без ручного разгона. Это удобное решение для пользователей, которые не хотят погружаться в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel (серии 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (платформы AM4 и новее, поддерживающие DDR4). Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходимо, чтобы и процессор, и материнская плата официально поддерживали такой режим. На некоторых базовых платформах (H610, A520) максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Signature выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это решение удешевляет конструкцию и снижает высоту планок, что полностью исключает возможные конфликты с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Такое охлаждение рассчитано на штатную работу на заявленных частотах, что вполне достаточно для стабильной ежедневной эксплуатации без экстремального разгона. Подсветка на данных модулях отсутствует, что делает их отличным выбором для минималистичных или корпоративных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения объёма можно добавить ещё один аналогичный комплект, но стоит учитывать, что стабильность работы на высоких частотах с четырьмя модулями зависит от возможностей контроллера памяти процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поддержкой частоты: на некоторых старых или самых бюджетных материнских платах память может запуститься только на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают разгон памяти через XMP до 3200 МГц. Этот комплект оптимален для тех, кто ищет большой объём и высокую стандартную частоту по доступной цене без излишеств в виде подсветки. Геймерам на платформах AMD Ryzen, возможно, стоит обратить внимание на модули с более низкими таймингами (например, CL16) для максимального прироста, а для офисных задач хватит и более простых решений меньшего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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