Память оперативная Patriot DDR5 16GB 5600MHz Signature Premium (PSP516G560081H1)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 16GB 5600MHz Signature Premium (PSP516G560081H1)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдёт для сборки современного домашнего или рабочего ПК среднего класса. Суммарный объём в 16 ГБ с высокой частотой закрывает потребности в комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и даже нетребовательными играми. Для апгрейда актуальной системы он предлагает хороший баланс скорости и стоимости, однако для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга или топовых игровых сборок стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-Hactor памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое обеспечивает возросшую пропускную способность и энергоэффективность. Данный форм-Hactor DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров и физически не подойдёт к слотам материнских плат для ноутбуков (SO-DIMM) или устаревшим платам под DDR3/DDR4. Совместимость определяется именно поколением памяти, поэтому ключевой шаг - убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц существенно увеличивает скорость обмена данными между памятью и процессором по сравнению со стандартными частотами DDR5. В практическом плане это выражается в более плавной работе системы под нагрузкой, меньших задержках при переключении между тяжёлыми программами и небольшом приросте FPS в играх, особенно если используется интегрированная графика процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL46 при напряжении 1.1 В, что является типичным для DDR5 начального и среднего ценового сегмента на таких частотах. Для активации заявленной скорости 5600 МГц необходимо в BIOS материнской платы включить профиль Intel XMP 3.0. Этот набор предустановленных параметров автоматически настроит память на максимальную производительность без необходимости ручного ввода таймингов и напряжения, что делает установку простой даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и соответствующие чипсеты 600/700 серий) и AMD (процессоры Ryzen серии 7000 на платформе AM5). Важно помнить, что поддержка высоких частот зависит не только от процессора, но и от возможностей самой материнской платы. Перед покупкой сверьтесь со списком QVL (проверенных модулей) на сайте производителя вашей платы и убедитесь, что у вас установлена свежая версия BIOS для стабильной работы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Signature Premium оснащены алюминиевыми радиаторами с матовым покрытием, которые эффективно отводят тепло во время интенсивной работы, способствуя стабильности. Их высота умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на надёжность и ценовую эффективность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору обращаться к двум модулям одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для корректной работы двухканального режима установите планки в слоты на материнской плате одного цвета, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. Модули несовместимы со слотами DDR4, даже если они физически похожи. Для выхода на частоту 5600 МГц обязательна активация XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для процессора частоте (часто 4800 МГц). При дальнейшем расширении системы добавлением таких же модулей рекомендуется использовать идентичные планки, но стабильность работы четырёх модулей на высокой частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и материнской платы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдёт для сборки современного домашнего или рабочего ПК среднего класса. Суммарный объём в 16 ГБ с высокой частотой закрывает потребности в комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и даже нетребовательными играми. Для апгрейда актуальной системы он предлагает хороший баланс скорости и стоимости, однако для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга или топовых игровых сборок стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-Hactor памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое обеспечивает возросшую пропускную способность и энергоэффективность. Данный форм-Hactor DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров и физически не подойдёт к слотам материнских плат для ноутбуков (SO-DIMM) или устаревшим платам под DDR3/DDR4. Совместимость определяется именно поколением памяти, поэтому ключевой шаг - убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц существенно увеличивает скорость обмена данными между памятью и процессором по сравнению со стандартными частотами DDR5. В практическом плане это выражается в более плавной работе системы под нагрузкой, меньших задержках при переключении между тяжёлыми программами и небольшом приросте FPS в играх, особенно если используется интегрированная графика процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL46 при напряжении 1.1 В, что является типичным для DDR5 начального и среднего ценового сегмента на таких частотах. Для активации заявленной скорости 5600 МГц необходимо в BIOS материнской платы включить профиль Intel XMP 3.0. Этот набор предустановленных параметров автоматически настроит память на максимальную производительность без необходимости ручного ввода таймингов и напряжения, что делает установку простой даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и соответствующие чипсеты 600/700 серий) и AMD (процессоры Ryzen серии 7000 на платформе AM5). Важно помнить, что поддержка высоких частот зависит не только от процессора, но и от возможностей самой материнской платы. Перед покупкой сверьтесь со списком QVL (проверенных модулей) на сайте производителя вашей платы и убедитесь, что у вас установлена свежая версия BIOS для стабильной работы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Signature Premium оснащены алюминиевыми радиаторами с матовым покрытием, которые эффективно отводят тепло во время интенсивной работы, способствуя стабильности. Их высота умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на надёжность и ценовую эффективность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору обращаться к двум модулям одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для корректной работы двухканального режима установите планки в слоты на материнской плате одного цвета, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. Модули несовместимы со слотами DDR4, даже если они физически похожи. Для выхода на частоту 5600 МГц обязательна активация XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для процессора частоте (часто 4800 МГц). При дальнейшем расширении системы добавлением таких же модулей рекомендуется использовать идентичные планки, но стабильность работы четырёх модулей на высокой частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и материнской платы.
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